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07:48 (мск), источник: ДЕЙТА

При виде граффити приморцам рекомендуют действовать

Полиция Приморья рассказала, что делать с запретными граффити, сообщает DEITA. RU.

Силовики говорят про надписи, выцарапанные или нарисованные краской на стенах домов, заборах, опорах мостов и иных сооружениях. В виде граффити могут быть выполнены объявления о продаже наркотических средств и психотропных веществ или ссылки на сайты (интернет-ресурсы), содержащие информацию, запрещенную к распространению на территории Российской Федерации.

И вот, что правоохранители рекомендуют делать:

1. Сфотографировать надпись (изображение).

2. Сфотографировать или запомнить (записать) адрес здания или сооружения, на котором обнаружено граффити, или ближайший ориентир, если объект не имеет адреса.

3. Направить изображения и адрес на e.mail: omvp_unk_pk@mvd.ru, не забыв указать название населенного пункта.

4. Если недалеко находятся места массового пребывания детей и молодежи (детские сады, школы, спортивные сооружения и т. д.) — сделать пометку, например, «рядом музыкальная школа», «рядом клуб» и т. д.

Михаил Грач.

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