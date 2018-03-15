При виде граффити приморцам рекомендуют действовать
Полиция Приморья рассказала, что делать с запретными граффити, сообщает DEITA. RU.
Полиция Приморья рассказала, что делать с запретными граффити, сообщает DEITA. RU.
Силовики говорят про надписи, выцарапанные или нарисованные краской на стенах домов, заборах, опорах мостов и иных сооружениях. В виде граффити могут быть выполнены объявления о продаже наркотических средств и психотропных веществ или ссылки на сайты (интернет-ресурсы), содержащие информацию, запрещенную к распространению на территории Российской Федерации.
И вот, что правоохранители рекомендуют делать:
1. Сфотографировать надпись (изображение).
2. Сфотографировать или запомнить (записать) адрес здания или сооружения, на котором обнаружено граффити, или ближайший ориентир, если объект не имеет адреса.
3. Направить изображения и адрес на e.mail: omvp_unk_pk@mvd.ru, не забыв указать название населенного пункта.
4. Если недалеко находятся места массового пребывания детей и молодежи (детские сады, школы, спортивные сооружения
Михаил Грач.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.