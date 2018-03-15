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07:46 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Изобретение любви споют в хабаровском ТЮЗе

Основой спектакля станет средневековый музыкальный материал.

Петербургские режиссёр Борис Павлович и художник Катерина Андреева ставят в хабаровском Театре юного зрителя спектакль о трубадурах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Основой станет средневековый музыкальный материал. Название пока не придумано, премьеры состоится в мае.

— Об этом спектакле мы заговорили с руководителем ТЮЗа Константином Николаевичем Кучикиным еще прошлым летом, — рассказал Борис Павлович. — Трубадуры изобрели любовь такой, какой мы её знаем. Они придумали концепцию жизни, посвященной любви. В Тюзе много поющих артистов, артистов-музыкантов. А я коллекционирую музыку и вспомнил, что есть реконструкции песен трубадуров. Это безумно красиво, это богатейший материал, о котором никто не знает, он станет основой постановки.
У тандема Павлович-Андреева это уже третий спектакль в Хабаровске. Первой была «Анна Каренина», потом появились «Сокровища лесных эльфов».

— Борису Павловичу трудно отказать, да и кто отказывается от работы с хабаровским ТЮЗом? — рассказала Катерина Андреева. — Есть иллюзия, что в театральная жизнь только в больших городах, но это не так, и ТЮЗ — яркий пример. В этот приезд было «погружение». Понимаете, когда ты в пространстве, в котором будет играться спектакль, стены начинают работать на идею. Мы поняли, что архитектура театра идеально подходит под наш материал. Мы попытаемся подчеркнуть средневековое в этой архитектуре. Ведь как любовь дошла со времен трубадуров до наших дней, так некоторые элементы в архитектуре, одежде. Главное поменять угол зрения и разглядеть это в современном мире, понять, как недалеко мы ушли от средневековья.

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