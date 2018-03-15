Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Если драка неизбежна, бить будем первыми»: ответ РФ - США
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Минобрнауки потратит 49 млрд рублей на ясли
Тиллерсон перед уходом обратился с призывом к России
Анфиса Чехова показала стройную фигуру в купальнике
Философия в будуаре и за его пределамиКуда эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с домогательствами.
Уволенный Тиллерсон выступил с антироссийской отповедью
Путин: США нагло обманули Россию в 2014
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
Умерший Олег Табаков оставил наследство в сотни миллионов — СМИ
Стал известен секрет новейшей ракеты России – СМИ
Екатерина Андреева занимается флай-йогой на Мальдивах
Пропавшая дочь Маши Распутиной нашлась
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
08:11 (мск), источник: ИА Башинформ

Невероятная находка на карьере Шахтау

УФА, 15 мар 2018. /ИА «Башинформ"/. Удивительную находку обнаружили ученые Палеонтологического института Российской академии наук на карьере Шахтау — древний аммонит Проперринитес. Эксклюзивность находки состоит в том, что она абсолютно неожиданна и тем уникальна. Этот экземпляр древнего аммонита — единственный, найденный на европейской территории.

В прошлом году между Башкирской содовой компанией и Палеонтологическим институтом Российской академии наук был заключен договор о сотрудничестве. Ученые института провели экспедиционные работы на карьере Шахтау. В процессе лабораторной обработки собранного материала было выявлено множество новых, ранее неизвестных науке ископаемых организмов, населявших этот древний риф 295 млн лет назад.

«Настоящей сенсацией в научном мире можно считать обнаружение древнего аммонита Проперринитес, — считает доктор биологических наук, заведующая лабораторией моллюсков ПИН РАН Татьяна Леонова. — Это первая находка представителей данного семейства на территории Урала и Предуралья. Находки такого аммонита известны учёным с начала прошлого века. Все они были сделаны в западном полушарии на территории США, Мексики, Гватемалы, Венесуэлы и Колумбии».

Обнаружить нечто подобное на карьере Шахтау никто не ожидал. Поэтому сотрудники ПИН РАН были шокированы сделанной находкой. Как говорят сами ученые, это все равно, что в лесу наткнуться на пальму с кокосами или при сборе малины найти ананас.

«Специально хочу подчеркнуть, что доступ к недрам Шахтау научное сообщество получило исключительно благодаря тому, что гора оказалась в зоне промышленной разработки. Если бы она стояла нетронутой, то никто и никогда, во-первых не узнал бы об имеющихся там уникальных находках, а во-вторых, не смог бы получить их для изучения. Для палеонтологии ценность представляют именно эксплуатирующиеся месторождения», — поделился кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ПИН РАН Алексей Мазаев.

Ископаемые рифа изучают геологи, палеонтологи и стратиграфы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы. Карьер Шахтау посещают участники международных конгрессов по геологии, ни одна международная геологическая экскурсия на Южном Урале не обходится без визита в Музей камня Башкирской содовой компании.

«Находка кардинально меняет наши представления о биогеографии одного из интереснейших семейств древних морских животных, — сказал доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой палеонтологии геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, главный научный сотрудник ПИН РАН. Игорь Барсков. — Мы благодарны руководству Башкирской содовой компании за поддержку палеонтологических исследований в карьере Шахтау».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Республика готова к проведению выборов – Рустэм Хамитов
Британия отказалась предоставить образцы яда по «делу Скрипаля»
Госдеп США отреагировал на визит Путина в Крым
В США госпитализировали нобелевского лауреата, его жена мертва
ФИФА запаниковала от призывов бойкотировать ЧМ-2018
Мужчина провел 25 лет в рабстве в Казахстане
Россия вышлет британских дипломатов в ответ на решение Лондона
Названа новая опасность ожирения
Спорт
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе? Сегодня российские клубы проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В первых играх наши команды потерпели поражения
Авто
Новую «Ниву» пообещали не делать похожей на «Дастер» АВТОВАЗ намерен сохранить черты дизайна внедорожника Lada 4x4 в новом поколении модели
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Минстрой утвердил стоимость жилья для регионов России
Петербуржцы пошутили над «фонтанами» в городе (видео)
Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире
Леди
Необычные тренировки, которые предпочитают Сталлоне, Альба, Гагарина и другие звезды Селебрити обычно быстрее всех начинают тестировать новинки из области фитнеса, а потом уже это «уходит в народ»
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь