Невероятная находка на карьере Шахтау

В прошлом году между Башкирской содовой компанией и Палеонтологическим институтом Российской академии наук был заключен договор о сотрудничестве. Ученые института провели экспедиционные работы на карьере Шахтау. В процессе лабораторной обработки собранного материала было выявлено множество новых, ранее неизвестных науке ископаемых организмов, населявших этот древний риф 295 млн лет назад.

«Настоящей сенсацией в научном мире можно считать обнаружение древнего аммонита Проперринитес, — считает доктор биологических наук, заведующая лабораторией моллюсков ПИН РАН Татьяна Леонова. — Это первая находка представителей данного семейства на территории Урала и Предуралья. Находки такого аммонита известны учёным с начала прошлого века. Все они были сделаны в западном полушарии на территории США, Мексики, Гватемалы, Венесуэлы и Колумбии».

Обнаружить нечто подобное на карьере Шахтау никто не ожидал. Поэтому сотрудники ПИН РАН были шокированы сделанной находкой. Как говорят сами ученые, это все равно, что в лесу наткнуться на пальму с кокосами или при сборе малины найти ананас.

«Специально хочу подчеркнуть, что доступ к недрам Шахтау научное сообщество получило исключительно благодаря тому, что гора оказалась в зоне промышленной разработки. Если бы она стояла нетронутой, то никто и никогда, во-первых не узнал бы об имеющихся там уникальных находках, а во-вторых, не смог бы получить их для изучения. Для палеонтологии ценность представляют именно эксплуатирующиеся месторождения», — поделился кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ПИН РАН Алексей Мазаев.

Ископаемые рифа изучают геологи, палеонтологи и стратиграфы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы. Карьер Шахтау посещают участники международных конгрессов по геологии, ни одна международная геологическая экскурсия на Южном Урале не обходится без визита в Музей камня Башкирской содовой компании.