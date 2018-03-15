Стадион «Самара-Арена» посетили 70 иностранных журналистов

В среду, 14 марта, в Самару приехали 70 иностранных журналистов из 17 стран, которые будут транслировать матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает 63.ru.

Журналистам 22 телекомпаний из Германии, Великобритании, Катара, Египта, Франции, Испании, Бразилии, США, Израиля, Италии, Японии, Бельгии, Мексики, Дании, Польши, Аргентины, Беларуси, приобретшим права на трансляции мирового первенства показали на стадионе «Самара-Арена» ТВ-студии, зал для пресс-конференций, зоны записи интервью, камерную платформу, зону вещателей и медиатрибуну.