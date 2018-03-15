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09:36 (мск), источник: АиФ Самара

Стадион «Самара-Арена» посетили 70 иностранных журналистов

Представителям 22 иностранных телекомпаний показали их рабочие места на «Самара-Арене».

В среду, 14 марта, в Самару приехали 70 иностранных журналистов из 17 стран, которые будут транслировать матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает 63.ru.

Журналистам 22 телекомпаний из Германии, Великобритании, Катара, Египта, Франции, Испании, Бразилии, США, Израиля, Италии, Японии, Бельгии, Мексики, Дании, Польши, Аргентины, Беларуси, приобретшим права на трансляции мирового первенства показали на стадионе «Самара-Арена» ТВ-студии, зал для пресс-конференций, зоны записи интервью, камерную платформу, зону вещателей и медиатрибуну.

В Самаре пройдет шесть матчей: 17, 21, 25 и 28 июня игры группового этапа, 2 июля 1/8 финала и 7 июля ¼ финала.

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