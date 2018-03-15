В ЮУрГУ создали полезный йогурт с применением ультразвука

В Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) работают над созданием полезного йогурта — он благоприятно воздействует на микрофлору кишечника, стимулирует активность полезных микроорганизмов и предупреждает различные заболевания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Йогурт с применением ультразвука производится следующим образом: сухое молоко добавляется в обработанную с помощью ультразвуковой кавитации воду, после чего выдерживается определенное время и фильтруется, гомогенизируется и пастеризуется; далее в охлажденное до температуры заквашивания молоко вносится закваска. Данный процесс производства йогурта практически не отличается от классического, его новизна — в применении ультразвука.

«Ультразвуковые волны, распространяясь в среде, несут большую механическую энергию, могут вызвать свертывание белков и ускорить химические реакции. Они также способны вызвать мгновенное механическое разрушение микробных клеток, к их воздействию особенно чувствительна бактериальная микрофлора. Поэтому, воздействуя на пищевую среду ультразвуком, мы можем сократить процесс пастеризации», — объясняет автор проекта, магистрант кафедры «Пищевые биотехнологии» Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ Дарья Ускова.

В результате получается полностью безопасное для организма молоко, не содержащее посторонних микроорганизмов. Кроме того, за счет внедрения в производство ультразвука значительно сокращается время производства йогурта.