В ЮУрГУ создали полезный йогурт с применением ультразвука
Основное преимущество нового продукта в сравнении с аналогичными — в повышенном содержании кефирана.
Основное преимущество нового продукта в сравнении с аналогичными — в повышенном содержании кефирана.
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Йогурт с применением ультразвука производится следующим образом: сухое молоко добавляется в обработанную с помощью ультразвуковой кавитации воду, после чего выдерживается определенное время и фильтруется, гомогенизируется и пастеризуется; далее в охлажденное до температуры заквашивания молоко вносится закваска. Данный процесс производства йогурта практически не отличается от классического, его новизна — в применении ультразвука.
«Ультразвуковые волны, распространяясь в среде, несут большую механическую энергию, могут вызвать свертывание белков и ускорить химические реакции. Они также способны вызвать мгновенное механическое разрушение микробных клеток, к их воздействию особенно чувствительна бактериальная микрофлора. Поэтому, воздействуя на пищевую среду ультразвуком, мы можем сократить процесс пастеризации», — объясняет автор проекта, магистрант кафедры «Пищевые биотехнологии» Высшей
В результате получается полностью безопасное для организма молоко, не содержащее посторонних микроорганизмов. Кроме того, за счет внедрения в производство ультразвука значительно сокращается время производства йогурта.
Основное преимущество нового продукта в сравнении с аналогичными — в повышенном содержании кефирана. Он благоприятно воздействует на микрофлору кишечника, стимулирует активность полезных микроорганизмов и предупреждает различные заболевания. Кефиран также поддерживает иммунную систему, обладает противомикробным и ранозаживляющим свойствами, обладает ингибирующим действием в отношении патогенных микроорганизмов.
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