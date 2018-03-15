В Омске летом пройдут три музыкальных фестиваля под открытым небом. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

В областном министерстве культуры рассказали, какие крупные мероприятия пройдут в 2018 году. Так, летом в Омске пройдут три музыкальных фестиваля под открытым небом.

Чиновники подтвердили, что в нашем городе в очередной раз пройдут такие мероприятия, как «Большой симфонический парк» (июнь), «Джаз-Парк» (июль) и «СимфоРокПарк» (август). Омичи под открытым небом смогут послушать джаз, рок и классическую музыку. Организаторы обещают интересные программы, которые рассчитаны на любой возраст и музыкальный вкус.