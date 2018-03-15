В Уфе бесплатно выделяют молочную продукцию для детей
В Уфе ежегодно выделяется порядка 20 млн рублей на обеспечение бесплатной молочной продукцией.
В Уфе ежегодно выделяется порядка 20 млн рублей на обеспечение бесплатной молочной продукцией.
Мера востребована — ей пользуются около 2 тысяч детей ежемесячно, передается более 132 тысяч порций детских молочных продуктов. Об этом сообщили в
Бесплатную молочную продукцию могут получать дети из малообеспеченных семей. Родителям необходимо предоставить справку, подтверждающую статус, выданную отделениями Республиканского центра социальной поддержки населения. Еще одно обязательное условие — наличие постоянной прописки в Уфе.
Более подробную информацию можно получить по телефону в Уфе: (347) 255−32−56.
Адреса молочных кухонь:
1. Центр лечебного и профилактического питания ГО г. Уфы, МАУ на ул. 50 лет СССР, 46/1
Адрес: 450071, Уфа, ул. 50 лет СССР, 46/1
Телефон: +7 (347) 241-38-33
Режим работы:
2. Центр лечебного и профилактического питания ГО г. Уфы, МАУ на ул. Степана Кувыкина, 14/2
Адрес: 450092, Уфа, ул. Степана Кувыкина, 14/2
Телефон:
Режим работы:
3. МАУ ЦЛПП на ул. Степана Кувыкина, 14
Адрес: Уфа, ул. Степана Кувыкина, 14
Телефон: +7 (347) 255-75-81
Режим работы:
4. Центр лечебного и профилактического питания ГО г. Уфы, МАУ на ул. Ферина, 12
Адрес: 450039, Уфа, ул. Ферина, 12
Телефон: +7 (347) 238-62-18
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