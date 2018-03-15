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09:06 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе бесплатно выделяют молочную продукцию для детей

В Уфе ежегодно выделяется порядка 20 млн рублей на обеспечение бесплатной молочной продукцией.

Мера востребована — ей пользуются около 2 тысяч детей ежемесячно, передается более 132 тысяч порций детских молочных продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета. Причем, в республике такая система сохранена только в башкирской столице.

Бесплатную молочную продукцию могут получать дети из малообеспеченных семей. Родителям необходимо предоставить справку, подтверждающую статус, выданную отделениями Республиканского центра социальной поддержки населения. Еще одно обязательное условие — наличие постоянной прописки в Уфе.

Более подробную информацию можно получить по телефону в Уфе: (347) 255−32−56.

Адреса молочных кухонь:
1. Центр лечебного и профилактического питания ГО г. Уфы, МАУ на ул. 50 лет СССР, 46/1
Адрес: 450071, Уфа, ул. 50 лет СССР, 46/1
Телефон: +7 (347) 241-38-33
Режим работы: пн-пт 12:00−16:00

2. Центр лечебного и профилактического питания ГО г. Уфы, МАУ на ул. Степана Кувыкина, 14/2
Адрес: 450092, Уфа, ул. Степана Кувыкина, 14/2
Телефон: +7 (347) 255−45−81; +7 (347) 255-75-81
Режим работы: пн-пт 12:00−16:00

3. МАУ ЦЛПП на ул. Степана Кувыкина, 14
Адрес: Уфа, ул. Степана Кувыкина, 14
Телефон: +7 (347) 255-75-81
Режим работы: пн-пт 09:00—18:00.

4. Центр лечебного и профилактического питания ГО г. Уфы, МАУ на ул. Ферина, 12
Адрес: 450039, Уфа, ул. Ферина, 12
Телефон: +7 (347) 238-62-18
Режим работы: пн-пт 12:00—16:00.

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