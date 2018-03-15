В Уфе бесплатно выделяют молочную продукцию для детей

Мера востребована — ей пользуются около 2 тысяч детей ежемесячно, передается более 132 тысяч порций детских молочных продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета. Причем, в республике такая система сохранена только в башкирской столице.

Бесплатную молочную продукцию могут получать дети из малообеспеченных семей. Родителям необходимо предоставить справку, подтверждающую статус, выданную отделениями Республиканского центра социальной поддержки населения. Еще одно обязательное условие — наличие постоянной прописки в Уфе.

Более подробную информацию можно получить по телефону в Уфе: (347) 255−32−56.

Адреса молочных кухонь:

1. Центр лечебного и профилактического питания ГО г. Уфы, МАУ на ул. 50 лет СССР, 46/1

Адрес: 450071, Уфа, ул. 50 лет СССР, 46/1

Телефон: +7 (347) 241-38-33

Режим работы: пн-пт 12:00−16:00



2. Центр лечебного и профилактического питания ГО г. Уфы, МАУ на ул. Степана Кувыкина, 14/2

Адрес: 450092, Уфа, ул. Степана Кувыкина, 14/2

Телефон: +7 (347) 255−45−81 ; +7 (347) 255-75-81

Режим работы: пн-пт 12:00−16:00



3. МАУ ЦЛПП на ул. Степана Кувыкина, 14

Адрес: Уфа, ул. Степана Кувыкина, 14

Телефон: +7 (347) 255-75-81

Режим работы: пн-пт 09:00—18:00 .