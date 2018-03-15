Каток убирают с набережной Комсомольска
На берегу начался демонтаж новогоднего городка.
На берегу начался демонтаж новогоднего городка.
На набережной Комсомольска начался демонтаж новогоднего городка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Вчера рабочие приступили к уборке ледовых скульптур, а сегодня — к демонтажу ледового ограждения открытого катка.
— Дневные температуры больше не позволяют поддерживать ледовое покрытие в хорошем состоянии. При -2 градусах оно неизбежно начинает таять. Поэтому работы по очистке и полировке катка больше проводиться не будут, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» специалист организационного отдела КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур» Раиса Алиева.
Светодиодный фонтан, смонтированный поверх водного комплекса, пока останется на прежнем месте. По словам специалистов предприятия, его уберут только в апреле, когда придёт пора расконсервации фонтанной системы на летний сезон. Светящуюся конструкцию разберут для хранения на складе до следующей зимы.
Напомним, что на набережной Комсомольска сейчас продолжаются берегоукрепительные работы, после завершения которых генподрядчик приступит к благоустройству территории в рамках масштабной реконструкции.
Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», на хабаровской набережной каток пока полируют в прежнем режиме.
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