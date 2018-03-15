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09:12 (мск), источник: Publika.md

Количество ДТП сократилось: в парламентской комиссии обсудили ситуацию на дорогах

Возможности повышения дорожной безопасности искали на заседании профильной парламентской комиссии депутаты и сотрудники министерств внутренних дел и экономики.

Источник: Publika.md

Как отмечалось, за последние шесть лет число крупных ДТП сократилось на четверть. Почти на 40 процентов уменьшилось число погибших на дорогах.

«Задействована не только полиция, но и карабинеры. Они дежурят на пешеходных переходах, около учебных заведений и в местах, где часто происходят аварии», — сказал глава управления МВД Анатолие Дэнилэ.

Специалисты Минэкономики сообщили о готовности создать карту опасных дорожных участков.

«Если у нас будет доступ к базе данных ДТП, мы их проанализируем, выявим проблемные сектора и создадим национальную «карту черных точек», — сказал консультант МЭИ Ион Котруцэ.

Коснулись также проблемы дорожного видеомиторинга. 33 камеры, установленные в разных районах страны два года назад, до сих пор не работают.

«При установке использовались операционные системы, не соответствующие утвержденным. Поэтому мы не перенесли запуск этих камер на текущий год. Но многое будет зависеть и от местных властей», — сказал глава управления МВД Анатолие Дэнилэ.

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