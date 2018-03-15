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20:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Versace отказался от использования натурального меха

Глава итальянского дома моды Versace Донателла Версаче отказалась от использования натурального меха при создании одежды и аксессуаров. Об этом она заявила в интервью журналу 1843. «Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это кажется мне неправильным», — пояснила она свою позицию.

Глава итальянского дома моды Versace Донателла Версаче отказалась от использования натурального меха при создании одежды и аксессуаров. Об этом она заявила в интервью журналу 1843.

«Мех? Я больше в этом не участвую. Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это кажется мне неправильным», — пояснила она свою позицию.

При этом издание отмечает, что на момент публикации статьи сайт Versace по-прежнему предлагает посетителям украшенные мехом пальто.

17 декабря 2017 года об отказе от использования меха заявила американская компания Michael Kors, решение коснется и британской марки Jimmy Choo, которая была куплена Michael Kors в июле более чем за 1,1 миллиарда долларов. Решение было принято после встречи с представителями организации по защите прав животных PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное обращение с животными»).

В октябре 2017 года об отказе от натурального меха объявил итальянский дом моды Gucci. Первая коллекция, поддерживающая новую политику бренда, выйдет весной 2018-го.

Дом моды Versace основан дизайнером Джанни Версаче в 1978 году. После его убийства в 1997-м бизнесом через компанию GIVI Holding руководит семья Версаче. Сестра основателя Донателла владеет 20 процентами акций GIVI, ее брат Санто — 30 процентами, остальное принадлежит дочери Донателлы Аллегре.

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