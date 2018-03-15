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09:32 (мск), источник: Восток Медиа

Финский клуб переманивает Метсолу из хабаровского «Амура»

Вратарь хабаровского хоккейного клуба «Амур» Юха Метсола может вернуться в Финляндию. В его приходе заинтересована команда «Таппара».

О возможном возвращении голкипера в Финляндию сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на сайт Iltalehti.

Действующее соглашение Метсолы и хабаровского клуба истекает 30 апреля этого года. В нынешнем сезоне вратарь в составе команды «Амур» вышел в плей-офф, где в четвертьфинальной серии «тигры» уступили казанскому «Ак Барсу».

Метсола выступает за хабаровскую в команду в течение трёх последних сезонов. Он принял участие в 155 матчах, одержал 64 победы и записал на свой счёт 15 игр на ноль. Вратарь стал участником олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане, однако ни разу не попал в заявку на матч.

Метсола выступал за «Таппару» с 2011 по 2015 год. Также сообщается об интересе финского клуба к защитнику «Йокерита» Юхо Раутанену.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в дальневосточную столицу голкипер перебрался из «Таппары» в 2015 году. В финской команде он отыграл четыре сезона и стал трёхкратным обладателем серебряных медалей финского чемпионата.

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