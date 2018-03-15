Финский клуб переманивает Метсолу из хабаровского «Амура»
Вратарь хабаровского хоккейного клуба «Амур» Юха Метсола может вернуться в Финляндию. В его приходе заинтересована команда «Таппара».
Вратарь хабаровского хоккейного клуба «Амур» Юха Метсола может вернуться в Финляндию. В его приходе заинтересована команда «Таппара».
О возможном возвращении голкипера в Финляндию сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на сайт Iltalehti.
Действующее соглашение Метсолы и хабаровского клуба истекает 30 апреля этого года. В нынешнем сезоне вратарь в составе команды «Амур» вышел в
Метсола выступал за «Таппару» с 2011 по 2015 год. Также сообщается об интересе финского клуба к защитнику «Йокерита» Юхо Раутанену.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в дальневосточную столицу голкипер перебрался из «Таппары» в 2015 году. В финской команде он отыграл четыре сезона и стал трёхкратным обладателем серебряных медалей финского чемпионата.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.