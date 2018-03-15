Финский клуб переманивает Метсолу из хабаровского «Амура»

Действующее соглашение Метсолы и хабаровского клуба истекает 30 апреля этого года. В нынешнем сезоне вратарь в составе команды «Амур» вышел в плей-офф, где в четвертьфинальной серии «тигры» уступили казанскому «Ак Барсу».

Метсола выступает за хабаровскую в команду в течение трёх последних сезонов. Он принял участие в 155 матчах, одержал 64 победы и записал на свой счёт 15 игр на ноль. Вратарь стал участником олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане, однако ни разу не попал в заявку на матч.