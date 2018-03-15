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09:01 (мск), источник: VN.ru

10 тысяч человек посетили выставку «УчСиб-2018» в Новосибирске

Главной темой III Международной образовательной выставки «УчСиб-2018» стало профессиональное самоопределение. В работе профориентационных площадок, тематических мастер-классах и лекциях приняли участие около 10 тысяч человек.

«Участники выставки — это молодежь от 14 до 25 лет, преподаватели систем высшего и среднего профессионального образования, молодые специалисты, работодатели, семьи с детьми, представители других регионов, — сообщил и.о. министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук. — Центральной площадкой выставки стал III региональный чемпионат JuniorSkills на кубок губернатора Новосибирской области».

Выставку посетил руководитель региона Андрей Травников.

Соревнования проходят по рабочим и инженерным компетенциям. По итогам отборочного этапа в чемпионате принимают участие порядка 300 студентов из Новосибирска и районов области. Число компетенций ежегодно увеличивается — с 15 в 2016 году до 30 в 2018. Новые компетенции — дизайн умной одежды, программирование, технический английский, агро+.

На выставке организовано много разных площадок.

В рамках выставки также проходит международный форум «Профессиональное самоопределение: большие вызовы для региона НТИ», II ярмарка школьных технопредпринимательских компаний, презентации учебного и технологического оборудования для всех видов и ступеней образования.

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Андрей Травников пообщался со школьниками и узнал об их интересах в учебной деятельности.

«Выставка получила новое содержательное наполнение. Так, состоится первая олимпиада профессионального мастерства на кубок министерства образования Новосибирской области среди обучающихся регионального проекта “Политехническая школа”. Будет работать зона прединженерного образования в дошкольном образовании и начальной школе. 17 марта в рамках выставки пройдет День семьи. В этот день для детей и родителей пройдут мастер-классы, тренинги, диагностика профессиональной направленности личности и многое другое», — добавил Сергей Федорчук.

В рамках конгрессной части «УчСиб-2018» пройдут разнообразные мероприятия по обсуждению приоритетных вопросов профессионального самоопределения обучающихся: карьера и профессиональный выбор, основные факторы выбора профессии, особенности развития непрерывной системы профессионального самоопределения в Новосибирской области и др.

Справка. Международная образовательная выставка «УчСиб-2018» проходит в МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 15 по 17 марта 2018 года. Третий год образовательная выставка проходит под общей темой «Дни профессиональной ориентации в Новосибирской области».

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