Роспотребнадзор повторно проверит источник неприятного запаха в Хабаровске
Роспотребнадзор проведёт административное расследование на хабаровском предприятии «Даль-Оха». Жители посёлка Горького снова жалуются на неприятный запах от завода.
Роспотребнадзор проведёт административное расследование на хабаровском предприятии «Даль-Оха». Жители посёлка Горького снова жалуются на неприятный запах от завода.
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Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в прошлом году в природоохранную прокуратуру поступили жалобы от жителей
Директора завода оштрафовали на 90 тысяч рублей. Ирина Поддубная ранее рассказала, что глава предприятия обратился в суд, и должностное лицо изменили. Директору штраф отменили, а юридическому лицу снизили до 20 тысяч рублей. Руководство предприятия подало процессуальную жалобу. Чем закончится дело, пока не ясно.
Также предприятие самостоятельно взяло забор воздуха и не выявило превышения выбросов гидрохлорида.
«Даль-Оха» с 1999 года производит коагулянт оксихлорид алюминия, который используют для очистки воды — в частности, его закупает местный «Водоканал». РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в администрации Хабаровска сомневаются в достоверности информации от горожан. С жалобой на предприятие к городским к властям обратилась дачница Анастасия Соколова. Однако ей не удалось добиться желаемого результата. Тогда женщина решила написать письмо президенту России. Под документом стоят подписи больше 110 граждан. По словам активистки, был период, когда в прокуратуру в день поступало по 15−20 звонков по поводу запаха.
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