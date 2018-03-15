Роспотребнадзор повторно проверит источник неприятного запаха в Хабаровске

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, на «Даль-Охе» проведут повторные лабораторные исследования загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в прошлом году в природоохранную прокуратуру поступили жалобы от жителей садово-огородных участков имени Мичурина. Они испытывали недомогания из-за неприятного запаха. Эксперты провели проверку и установили, что на предприятии осуществляют выброс вредного вещества в воздух — гидрохлорида.

По словам и. о. хабаровского межрайонного природоохранного прокурора Ирины Поддубной, «Даль-Оха» в три раза превысила норму выброса опасного вещества в воздух. При норме в две десятых миллиграмма на кубометр зафиксировали выброс в концентрации примерно в шесть десятых миллиграмма. Гидрохлорид относится ко второму классу опасности и быстро всасывается. В фармацевтике его используют для сильного воздействия на нервную систему человека.

Директора завода оштрафовали на 90 тысяч рублей. Ирина Поддубная ранее рассказала, что глава предприятия обратился в суд, и должностное лицо изменили. Директору штраф отменили, а юридическому лицу снизили до 20 тысяч рублей. Руководство предприятия подало процессуальную жалобу. Чем закончится дело, пока не ясно.

Также предприятие самостоятельно взяло забор воздуха и не выявило превышения выбросов гидрохлорида.

После этого проверку в ноябре 2017 года провёл Роспотребнадзор. Лабораторные исследования не показали отклонений от гигиенических нормативов. Однако на предприятии нашли ряд нарушений и приняли административные меры.