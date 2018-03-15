Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Если драка неизбежна, бить будем первыми»: ответ РФ - США
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Дарья Мельникова рассказала, как воспитывает сына Артура
Тиллерсон перед уходом обратился с призывом к России
Романтическое фото: нежные объятия Высоцкой и Кончаловского
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Уволенный Тиллерсон выступил с антироссийской отповедью
Путин: США нагло обманули Россию в 2014
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
Эксперт сказал, что ждет корабли США при встрече с «Кинжалом» РФ
США после слов Путина сказали о защите через силу
Романтическое фото: нежные объятия Высоцкой и Кончаловского
Екатерина Андреева занимается флай-йогой на Мальдивах
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
До и после: новая жизнь «убитых» квартир
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
12«Мы будто в тюрьме»
09:29 (мск), источник: Восток Медиа

Роспотребнадзор повторно проверит источник неприятного запаха в Хабаровске

Роспотребнадзор проведёт административное расследование на хабаровском предприятии «Даль-Оха». Жители посёлка Горького снова жалуются на неприятный запах от завода.

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, на «Даль-Охе» проведут повторные лабораторные исследования загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в прошлом году в природоохранную прокуратуру поступили жалобы от жителей садово-огородных участков имени Мичурина. Они испытывали недомогания из-за неприятного запаха. Эксперты провели проверку и установили, что на предприятии осуществляют выброс вредного вещества в воздух — гидрохлорида.

По словам и. о. хабаровского межрайонного природоохранного прокурора Ирины Поддубной, «Даль-Оха» в три раза превысила норму выброса опасного вещества в воздух. При норме в две десятых миллиграмма на кубометр зафиксировали выброс в концентрации примерно в шесть десятых миллиграмма. Гидрохлорид относится ко второму классу опасности и быстро всасывается. В фармацевтике его используют для сильного воздействия на нервную систему человека.

Директора завода оштрафовали на 90 тысяч рублей. Ирина Поддубная ранее рассказала, что глава предприятия обратился в суд, и должностное лицо изменили. Директору штраф отменили, а юридическому лицу снизили до 20 тысяч рублей. Руководство предприятия подало процессуальную жалобу. Чем закончится дело, пока не ясно.

Также предприятие самостоятельно взяло забор воздуха и не выявило превышения выбросов гидрохлорида.

После этого проверку в ноябре 2017 года провёл Роспотребнадзор. Лабораторные исследования не показали отклонений от гигиенических нормативов. Однако на предприятии нашли ряд нарушений и приняли административные меры.

«Даль-Оха» с 1999 года производит коагулянт оксихлорид алюминия, который используют для очистки воды — в частности, его закупает местный «Водоканал». РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в администрации Хабаровска сомневаются в достоверности информации от горожан. С жалобой на предприятие к городским к властям обратилась дачница Анастасия Соколова. Однако ей не удалось добиться желаемого результата. Тогда женщина решила написать письмо президенту России. Под документом стоят подписи больше 110 граждан. По словам активистки, был период, когда в прокуратуру в день поступало по 15−20 звонков по поводу запаха.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Любовная драма: приморца застрелили прямо посреди улицы
Работники «Дальмостостроя» устроили забастовку в Хабаровске
Британия отказалась предоставить образцы яда по «делу Скрипаля»
Жириновский прокомментировал слезы Собчак на дебатах
Госдеп США отреагировал на визит Путина в Крым
В США госпитализировали нобелевского лауреата, его жена мертва
ФИФА запаниковала от призывов бойкотировать ЧМ-2018
Посольство РФ обвинило США во вмешательстве в выборы
Россия вышлет британских дипломатов в ответ на решение Лондона
Спорт
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе? Сегодня российские клубы проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В первых играх наши команды потерпели поражения
Авто
Новую «Ниву» пообещали не делать похожей на «Дастер» АВТОВАЗ намерен сохранить черты дизайна внедорожника Lada 4x4 в новом поколении модели
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Минстрой утвердил стоимость жилья для регионов России
Петербуржцы пошутили над «фонтанами» в городе (видео)
Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь