На выставке КЭФ-XV представят четыре тематических блока

— Для малого и среднего бизнеса КЭФ важен как площадка для общения с потенциальными заказчиками без сложных административных барьеров. Кроме того, выставка форума — прекрасная возможность заявить о себе, представить свои технологические возможности. Это говорит о том, что форум носит максимально прикладной характер, — отметил заместитель председателя gравительства Красноярского края — министр экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Сергей Верещагин.

Макрорегиональный проект «Енисейской Сибири» будет представлен через проекты «Южный кластер», «Красноярская технологическая долина», «Строительство железнодорожной линии Кызыл-Курагино», «Строительство моста через Енисей в районе поселка Высокогорский», «Развитие аэропорта Красноярск», «Модернизация энергомощностей системы теплоснабжения города Красноярска», «Агропромышленный парк Сибирь».

Экспозиция предприятий запланирована из двух блоков — в первом будут расположены выставки крупнейших промышленных компаний, работающих в Красноярском крае, второй тематический блок посвятят производственным ноу-хау от малого и среднего бизнеса.

В тематической зоне города Красноярска планируется презентация схемы организации дорожного движения до 2032 года, а блок Универсиады готовит для своих гостей ряд сюрпризов.