Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Если драка неизбежна, бить будем первыми»: ответ РФ - США
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка
Песков прокомментировал митинг в Севастополе
Сестра Димы Билана стала роковой красоткой
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Лавров: Британии придется ответить за обман
Стали известны подробности смерти Табакова
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
Самбурская показала позу «для поиска мужа» - СМИ
Янукович в просьбе Путину: Украина на пороге войны
Бывший муж Дженнифер Энистон завел новый роман
Сестра Димы Билана стала роковой красоткой
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
12«Мы будто в тюрьме»
09:24 (мск), источник: "Российская газета"

На выставке КЭФ-XV представят четыре тематических блока

Всего будет представлено около 40 проектов в различных форматах — презентации, макеты, образцы продукции.

— Для малого и среднего бизнеса КЭФ важен как площадка для общения с потенциальными заказчиками без сложных административных барьеров. Кроме того, выставка форума — прекрасная возможность заявить о себе, представить свои технологические возможности. Это говорит о том, что форум носит максимально прикладной характер, — отметил заместитель председателя gравительства Красноярского края — министр экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Сергей Верещагин.

Макрорегиональный проект «Енисейской Сибири» будет представлен через проекты «Южный кластер», «Красноярская технологическая долина», «Строительство железнодорожной линии Кызыл-Курагино», «Строительство моста через Енисей в районе поселка Высокогорский», «Развитие аэропорта Красноярск», «Модернизация энергомощностей системы теплоснабжения города Красноярска», «Агропромышленный парк Сибирь».

Экспозиция предприятий запланирована из двух блоков — в первом будут расположены выставки крупнейших промышленных компаний, работающих в Красноярском крае, второй тематический блок посвятят производственным ноу-хау от малого и среднего бизнеса.

В тематической зоне города Красноярска планируется презентация схемы организации дорожного движения до 2032 года, а блок Универсиады готовит для своих гостей ряд сюрпризов.

Напомним, Красноярский экономический форум пройдет с 12 по 14 апреля 2018 года. Тема форума — «Россия 2018−2024: реализуя потенциал». С программой форума можно ознакомиться на сайте КЭФ.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В МХТ имени Чехова началось прощание с Олегом Табаковым
ЦБ отозвал лицензию у банка "Кредит Экспресс"
Британия отказалась предоставить образцы яда по «делу Скрипаля»
Жириновский прокомментировал слезы Собчак на дебатах
Госдеп США отреагировал на визит Путина в Крым
В США госпитализировали нобелевского лауреата, его жена мертва
ФИФА запаниковала от призывов бойкотировать ЧМ-2018
Посольство РФ обвинило США во вмешательстве в выборы
Россия вышлет британских дипломатов в ответ на решение Лондона
Спорт
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе? Сегодня российские клубы проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В первых играх наши команды потерпели поражения
Авто
Новую «Ниву» пообещали не делать похожей на «Дастер» АВТОВАЗ намерен сохранить черты дизайна внедорожника Lada 4x4 в новом поколении модели
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Участников реновации предупредили о мошенниках
Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире
В Москве выставили на аукцион столетний доходный дом
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь