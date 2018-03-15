На выставке КЭФ-XV представят четыре тематических блока
Всего будет представлено около 40 проектов в различных форматах — презентации, макеты, образцы продукции.
Всего будет представлено около 40 проектов в различных форматах — презентации, макеты, образцы продукции.
— Для малого и среднего бизнеса КЭФ важен как площадка для общения с потенциальными заказчиками без сложных административных барьеров. Кроме того, выставка форума — прекрасная возможность заявить о себе, представить свои технологические возможности. Это говорит о том, что форум носит максимально прикладной характер, — отметил заместитель председателя gравительства Красноярского края — министр экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Сергей Верещагин.
Макрорегиональный проект «Енисейской Сибири» будет представлен через проекты «Южный кластер», «Красноярская технологическая долина», «Строительство железнодорожной линии Кызыл-Курагино», «Строительство моста через Енисей в районе поселка Высокогорский», «Развитие аэропорта Красноярск», «Модернизация энергомощностей системы теплоснабжения города Красноярска», «Агропромышленный парк Сибирь».
В тематической зоне города Красноярска планируется презентация схемы организации дорожного движения до 2032 года, а блок Универсиады готовит для своих гостей ряд сюрпризов.
Напомним, Красноярский экономический форум пройдет с 12 по 14 апреля 2018 года. Тема форума — «Россия 2018−2024: реализуя потенциал». С программой форума можно ознакомиться на сайте КЭФ.
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