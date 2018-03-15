Челябинцев приглашают на «Крымскую весну»

Центральным местом торжества станет площадка у Главпочтамта. С исторической датой южноуральцев поздравят первые лица области, города, почетные гости и творческие коллективы, в том числе вокальный квартет «Status-men», ансамбль ГУ МВД, военный оркестр. Рядом с концертной площадкой развернется полевая кухня.

Напомним, Крым официально вошел в состав России в 2014 году. Присоединение, а вернее, возвращение этих территорий в состав РФ было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным как раз 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Причем, согласно документу, Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав России, но и стали ее новыми субъектами.