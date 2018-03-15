На правом берегу Перми пройдет фестиваль «заКама fest»
Мероприятие состоится 16 и 17 марта.
Мероприятие состоится 16 и 17 марта.
16 и 17 марта в ТЦ «Браво» (ул. Светлогорская, 22) в Кировском районе Перми состоится фестиваль «заКама fest». В программе мероприятия —
В первый день фестиваля прозвучат выступления известных
Второй день пройдет под знаком воды. Гости фестиваля дадут свое определение слову «Кама», пофантазируют о том, кто обитает на дне реки, будут строить инсталляции с кораблями и яхтами. Также зрители смогут посетить творческую встречу с пермскими уличными художниками, а также послушать
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