На правом берегу Перми пройдет фестиваль «заКама fest»

В первый день фестиваля прозвучат выступления известных хип-хоп исполнителей, таких как Алиш, Макс Флай и Arik. Кроме того, состоится шоу танцевальной брейк-команды 99PRO. Концерт пройдет с 19 до 21 часов.

Второй день пройдет под знаком воды. Гости фестиваля дадут свое определение слову «Кама», пофантазируют о том, кто обитает на дне реки, будут строить инсталляции с кораблями и яхтами. Также зрители смогут посетить творческую встречу с пермскими уличными художниками, а также послушать Dj-сет от Никиты Классена. Во второй день фестиваль начнется в 12 часов, а завершится в 19.00, сообщили в пресс-службе городской администрации.