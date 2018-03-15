В Кольцово задержали пассажира с метательными клинками ниндзя
Мужчина оказался фанатом японской культуры.
Мужчина оказался фанатом японской культуры.
Таможенники аэропорта Кольцово задержали пассажира, незаконно перевозившего
— Любитель японской культуры утверждал, что приобрел сувенир в мирных целях. С таможенными правилами был не знаком, разрешающих документов при себе не имел, и о том, что данный предмет подлежит обязательному таможенному декларированию не знал, — рассказали в
В отношении пассажира составлено два протокола. В данный момент «звездочка» находится на экспертизе. Если будет установлено что предмет является холодным оружием, мужчине грозит штраф.
В ведомстве добавили, что свердловчане часто ошибочно принимаюсувениры охотничьи ножи, кастеты, сюрикены. Однако на самом деле эти товары при перевозке через таможню Евразийского экономического союза, подлежат обязательному таможенному декларированию.
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