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09:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Кольцово задержали пассажира с метательными клинками ниндзя

Мужчина оказался фанатом японской культуры.

Таможенники аэропорта Кольцово задержали пассажира, незаконно перевозившего из-за границы холодное оружие. Кроме личных вещей в чемодане мужчины был обнаружен сюрикен — метательный клинок с выступающмим острыми концами. Они были популярны среди ниндзя. Уралец пояснил, что увлекается культурой японских воинов, а клинок купил в Турции, откуда и прилетел.

— Любитель японской культуры утверждал, что приобрел сувенир в мирных целях. С таможенными правилами был не знаком, разрешающих документов при себе не имел, и о том, что данный предмет подлежит обязательному таможенному декларированию не знал, — рассказали в пресс-службе Кольцовской таможни.

В отношении пассажира составлено два протокола. В данный момент «звездочка» находится на экспертизе. Если будет установлено что предмет является холодным оружием, мужчине грозит штраф.

В ведомстве добавили, что свердловчане часто ошибочно принимаюсувениры охотничьи ножи, кастеты, сюрикены. Однако на самом деле эти товары при перевозке через таможню Евразийского экономического союза, подлежат обязательному таможенному декларированию.

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