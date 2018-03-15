В Кольцово задержали пассажира с метательными клинками ниндзя

Таможенники аэропорта Кольцово задержали пассажира, незаконно перевозившего из-за границы холодное оружие. Кроме личных вещей в чемодане мужчины был обнаружен сюрикен — метательный клинок с выступающмим острыми концами. Они были популярны среди ниндзя. Уралец пояснил, что увлекается культурой японских воинов, а клинок купил в Турции, откуда и прилетел.

— Любитель японской культуры утверждал, что приобрел сувенир в мирных целях. С таможенными правилами был не знаком, разрешающих документов при себе не имел, и о том, что данный предмет подлежит обязательному таможенному декларированию не знал, — рассказали в пресс-службе Кольцовской таможни.

В отношении пассажира составлено два протокола. В данный момент «звездочка» находится на экспертизе. Если будет установлено что предмет является холодным оружием, мужчине грозит штраф.