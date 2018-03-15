В Воронеже подорожали почти все овощи и фрукты

Источник: Комсомольская правда

Рост цен на товары и услуги за февраль 2018 года составил 0.3%. А с начала 2018 года цены увеличились на уровне 0,5%. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе Воронежстата.

Отметим, что в феврале по сравнению с предыдущим месяцем продукты в среднем подорожали на 0,4%. Как подчеркивают эксперты, значительно возросли цены на рыбные консервы и рыбное филе, творожные сырки, пшено, картофель, почти все виды овощей и фруктов (на 1.6−16.4%). Одновременно снизились цены на мясо индейки, куриные яйца, гречневую крупу и лимоны (на 3.6−4.9%).

— Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в феврале 2018 года по области составила 3416 рублей и возросла по сравнению с декабрем 2017 года на 3,6 процента, — комментируют в Воронежстате.

Подорожали и непродовольственные товары. За месяц цены подняли где-то на 0.2%. Подорожали мужские джинсы и куртки из натуральной кожи, еженедельные и ежедневные газеты, линолеум, древесно-стружечные плиты. Одновременно отмечено снижение цен на женские платья и брюки, туалетное мыло, телевизоры цветного изображения, микроволновые печи (на 1.2−2.3%).