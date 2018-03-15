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11:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На улицы Красноярска выведут передвижные флюорографические установки

Впервые в этом году аппараты будут работать в нескольких районах города.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске на улицах будут работать передвижные флюорографические установки. Проверить легкие можно с 19 по 23 марта. Акция посвящена Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Ее проведут специалисты краевого противотуберкулезного диспансера.

Впервые в этом году передвижные флюорографические установки будут работать в Свердловском районе 19 и 20 марта на улице Ключевская, 87. С 21-го по 23 марта на улице Тимошенкова, 185.

В Ленинском районе — c 21-го по 23 марта на улице Глинки, 23. В Центральном районе установка будет принимать всех желающих 19 и 20 марта на улице Степана Разина, 35 А.

Обследование можно пройти с 19 по 23 марта на улице Крылова, 5 А с девяти утра до часу дня и на проспекте Мира, 20 в это же время.

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