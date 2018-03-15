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11:20 (мск), источник: Вести Иркутск

Первую солнечную электростанцию запустили в Тофаларии

Чистый горных воздух и яркое солнце на крутых скалах. Нетронутая природа Тофаларии всегда притягивала туристов со всего мира. Именно такая — отдалённая территория стала площадкой для амбициозного проекта. Здесь нет постоянного электричества, поэтому используют дизельные станции. Местные власти хотят перевести деревни на экологичные, возобновляемые источники энергии — солнечные батареи. Это позволит уменьшить вредные выбросы в атмосферу.

Источник: Вести Иркутск

— Солнце сейчас светит достаточно хорошо. Поднялось высоко. Его хватает для того, чтобы зарядить батареи, и в то же время идёт электричество на деревню, — говорит глава администрации посёлка Нерха Игорь Тулаев.

Солнечно-дизельную электростанцию в Нерхе запустили в тестовом режиме в конце прошлого года. Она выдержала испытание суровыми сибирскими морозами за минус 50 и аномальными снегопадами. И уже сейчас позволяет меньше использовать дизель. Ещё несколько месяцев назад посёлок, где живут больше 200 человек, только на 16 часов в сутки обеспечивался электричеством. Теперь — уже на 20. А вскоре свет в домах будет круглосуточно.

Благодаря современным технологиям местные жители теперь не чувствуют себя оторванными от Большой земли. Интернет и спутниковое телевидение есть едва ли не в каждом доме.

Обслуживают станцию четыре человека. Её оператор — Михаил Белоусов. Огромный объект управляется с одного компьютера. Раньше мужчина был машинистом дизельного генератора. Для того, чтобы освоить новую для себя профессию, пришлось переучиваться.

— На старой там за одним дизелем следили. А здесь за всей аппаратурой полностью. Здесь намного сложнее. Намного больше объём работы, — говорит оператор солнечно-дизельной станции Михаил Белоусов.

Ещё одной проблемой старого дизеля были постоянные скачки напряжения. Это доставляло немало хлопот местным жителям.

— На старом дизеле лампочки мы выкидывали чуть ли не ящиками. Они постоянно перегорали. То не хватало его, то наоборот, — говорит житель посёлка Нерха Анатолий Онгуштаев.

При строительстве солнечной электростанции в посёлке Нерха полностью заменили устаревшие сети. При этом их оборудовали механизмом, который защищает провода от обледенения. В ближайшие годы подобную станцию планируют возвести в соседнем селе Алыгджер.

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