Первую солнечную электростанцию запустили в Тофаларии

Источник: Вести Иркутск

— Солнце сейчас светит достаточно хорошо. Поднялось высоко. Его хватает для того, чтобы зарядить батареи, и в то же время идёт электричество на деревню, — говорит глава администрации посёлка Нерха Игорь Тулаев.

Солнечно-дизельную электростанцию в Нерхе запустили в тестовом режиме в конце прошлого года. Она выдержала испытание суровыми сибирскими морозами за минус 50 и аномальными снегопадами. И уже сейчас позволяет меньше использовать дизель. Ещё несколько месяцев назад посёлок, где живут больше 200 человек, только на 16 часов в сутки обеспечивался электричеством. Теперь — уже на 20. А вскоре свет в домах будет круглосуточно.

Благодаря современным технологиям местные жители теперь не чувствуют себя оторванными от Большой земли. Интернет и спутниковое телевидение есть едва ли не в каждом доме.

Обслуживают станцию четыре человека. Её оператор — Михаил Белоусов. Огромный объект управляется с одного компьютера. Раньше мужчина был машинистом дизельного генератора. Для того, чтобы освоить новую для себя профессию, пришлось переучиваться.

— На старой там за одним дизелем следили. А здесь за всей аппаратурой полностью. Здесь намного сложнее. Намного больше объём работы, — говорит оператор солнечно-дизельной станции Михаил Белоусов.

Ещё одной проблемой старого дизеля были постоянные скачки напряжения. Это доставляло немало хлопот местным жителям.

— На старом дизеле лампочки мы выкидывали чуть ли не ящиками. Они постоянно перегорали. То не хватало его, то наоборот, — говорит житель посёлка Нерха Анатолий Онгуштаев.