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17:44 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове к ЧМ-2018 создали гастрономический путеводитель

В преддверии ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону для гостей города создали гастрономический путеводитель, изданный как на русском, так и на английском языках. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные городской администрации.

В путеводители говорится о лучших ресторанах и заведениях донской столицы, а также особенностях многообразной кухни региона. Путеводитель в количестве 50 тыс. экземпляров можно будет найти в туристическо-информационных центрах.

Напомним, ТИЦ расположены на железнодорожном вокзале «Ростов-Главный», у входа в парк им. М. Горького на улице Большой Садовой, а также в аэропорту Платов.

Также с 14 июня по 15 июля в Ростове-на-Дону и других 10 городах-организаторах пройдет гастрономический фестиваль Welkome foodball cup. Гости донской столицы смогут полакомиться раками и речной рыбой на набережной реки Дон.

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