В Ростове к ЧМ-2018 создали гастрономический путеводитель

В путеводители говорится о лучших ресторанах и заведениях донской столицы, а также особенностях многообразной кухни региона. Путеводитель в количестве 50 тыс. экземпляров можно будет найти в туристическо-информационных центрах.

Напомним, ТИЦ расположены на железнодорожном вокзале «Ростов-Главный», у входа в парк им. М. Горького на улице Большой Садовой, а также в аэропорту Платов.