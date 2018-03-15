В Ростове к ЧМ-2018 создали гастрономический путеводитель
В преддверии ЧМ-2018 в
В преддверии ЧМ-2018 в
В путеводители говорится о лучших ресторанах и заведениях донской столицы, а также особенностях многообразной кухни региона. Путеводитель в количестве 50 тыс. экземпляров можно будет найти в
Напомним, ТИЦ расположены на железнодорожном вокзале «Ростов-Главный», у входа в парк им. М. Горького на улице Большой Садовой, а также в аэропорту Платов.
Также с 14 июня по 15 июля в
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.