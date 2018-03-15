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11:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Исландии объяснили, почему отказались от тренировочной базы на ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону в пользу Геленджика

Сборная Исландии предпочла базу на черноморском побережье Краснодарского края предложенным вариантам в Ростове-на-Дону: там, в Геленджике, футболистам будет лучше, посчитали специалисты, курирующие размещение их команды, курирующие ее размещение на период ЧМ-2018.

— Перед финальным выбором мы выделили для себя две базы: в Ростове-на-Дону и в Геленджике, — рассказал президент Футбольной ассоциации Исландии Гунди Бергссон. — Мы изначально планировали, что будем базироваться в южном кластере, чтобы сборная могла основательно готовиться к матчам. И после того, как посетили базу в Геленджике, отпали все другие варианты: она прекрасно оснащена всем самым необходимым для подготовки, а расположение в горах и близость к морю добавят нашей сборной энергии.

Другим фактором, подтвердившим из выбор, по его словам, стала близость расположения базы к городам проведения матчей на групповом этапе.

Напомним, что сборная Исландии сыграет на «Ростов-Арене» в рамках группового этапа 26 июня с Хорватией.

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