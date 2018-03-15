В Исландии объяснили, почему отказались от тренировочной базы на ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону в пользу Геленджика
Сборная Исландии предпочла базу на черноморском побережье Краснодарского края предложенным вариантам в Ростове-на-Дону: там, в Геленджике, футболистам будет лучше, посчитали специалисты, курирующие размещение их команды, курирующие ее размещение на период ЧМ-2018.
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