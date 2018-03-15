В Исландии объяснили, почему отказались от тренировочной базы на ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону в пользу Геленджика

— Перед финальным выбором мы выделили для себя две базы: в Ростове-на-Дону и в Геленджике, — рассказал президент Футбольной ассоциации Исландии Гунди Бергссон. — Мы изначально планировали, что будем базироваться в южном кластере, чтобы сборная могла основательно готовиться к матчам. И после того, как посетили базу в Геленджике, отпали все другие варианты: она прекрасно оснащена всем самым необходимым для подготовки, а расположение в горах и близость к морю добавят нашей сборной энергии.