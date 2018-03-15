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14:17 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Лидером по производству сериалов для российского ТВ стала украинская компания

Одним из крупнейших производителей сериалов для российского телевидения в 2017 году стала группа Star Media украинского предпринимателя Владислава Ряшина. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса исследовательской компании KVG Research.

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Star Media известна сериалами «Мата Хари» и «Анна Герман», которые были показаны на «Первом канале». Компания также сотрудничает с «Россией 1», НТВ, «ТВ Центром», «Домашним» и другими. В 2017 году у Star Media в производстве было 84 проекта общей продолжительностью 790 часов.

На втором месте, по данным KVG Research, оказалась еще одна украинская компания — Film.ua, отчитавшаяся о работе над 35 проектами общей продолжительностью 527 часов. Третьей стала российская «Марс Медиа» Рубена Дишдишяна, у которой было 60 проектов на 374 часа.

На Украине показ российской телепродукции, снятой после 2014 года, запрещен.

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