Лидером по производству сериалов для российского ТВ стала украинская компания
Одним из крупнейших производителей сериалов для российского телевидения в 2017 году стала группа Star Media украинского предпринимателя Владислава Ряшина. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса исследовательской компании KVG Research.
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