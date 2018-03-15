Лидером по производству сериалов для российского ТВ стала украинская компания

Star Media известна сериалами «Мата Хари» и «Анна Герман», которые были показаны на «Первом канале». Компания также сотрудничает с «Россией 1», НТВ, «ТВ Центром», «Домашним» и другими. В 2017 году у Star Media в производстве было 84 проекта общей продолжительностью 790 часов.