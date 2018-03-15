В Петербурге чествовали участников Олимпиады
Хоккеисты получили денежный сертификат на пять миллионов рублей, а керлингисту Александру Крушельницкому вручили удостоверение «Мастер спорта международного класса».
Хоккеисты получили денежный сертификат на пять миллионов рублей, а керлингисту Александру Крушельницкому вручили удостоверение «Мастер спорта международного класса».
В Академии талантов прошла церемония чествовали петербургских спортсменов и тренеров — призеров и участников Олимпийских игр в Пхенчхане.
— Вас лишили возможности идти под родным флагом, выходить под гимн родной страны… Вы тем не менее не просто выстояли, не просто приняли участие, а вы показали, что такое российский спорт, что такое российские спортсмены, что такое настоящий российский характер, — сказал губернатор Георгий Полтавченко.
Присутствовавшим на церемонии пятнадцати хоккеистам СКА, которые на Олимпиаде составляли костях сборной России, губернатор вручил грамоты и денежный сертификат на пять миллионов рублей каждому. Кстати, уже завтра армейцы продолжат борьбу за Кубок Гагарина: в Ледовом дворце они встретятся с ярославским «Локомотивом».
Был приглашен на церемонию и керлингист Александр Крушельницкий, которого
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