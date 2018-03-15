В Петербурге чествовали участников Олимпиады

Источник: gov.spb.ru

В Академии талантов прошла церемония чествовали петербургских спортсменов и тренеров — призеров и участников Олимпийских игр в Пхенчхане.

— Вас лишили возможности идти под родным флагом, выходить под гимн родной страны… Вы тем не менее не просто выстояли, не просто приняли участие, а вы показали, что такое российский спорт, что такое российские спортсмены, что такое настоящий российский характер, — сказал губернатор Георгий Полтавченко.

Присутствовавшим на церемонии пятнадцати хоккеистам СКА, которые на Олимпиаде составляли костях сборной России, губернатор вручил грамоты и денежный сертификат на пять миллионов рублей каждому. Кстати, уже завтра армейцы продолжат борьбу за Кубок Гагарина: в Ледовом дворце они встретятся с ярославским «Локомотивом».