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11:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге чествовали участников Олимпиады

Хоккеисты получили денежный сертификат на пять миллионов рублей, а керлингисту Александру Крушельницкому вручили удостоверение «Мастер спорта международного класса».

Источник: gov.spb.ru

В Академии талантов прошла церемония чествовали петербургских спортсменов и тренеров — призеров и участников Олимпийских игр в Пхенчхане.

— Вас лишили возможности идти под родным флагом, выходить под гимн родной страны… Вы тем не менее не просто выстояли, не просто приняли участие, а вы показали, что такое российский спорт, что такое российские спортсмены, что такое настоящий российский характер, — сказал губернатор Георгий Полтавченко.

Присутствовавшим на церемонии пятнадцати хоккеистам СКА, которые на Олимпиаде составляли костях сборной России, губернатор вручил грамоты и денежный сертификат на пять миллионов рублей каждому. Кстати, уже завтра армейцы продолжат борьбу за Кубок Гагарина: в Ледовом дворце они встретятся с ярославским «Локомотивом».

Был приглашен на церемонию и керлингист Александр Крушельницкий, которого из-за допингового скандала лишили бронзовой медали. И руководители города, и любители спорта уверены в невиновности Александра. На церемонии ему вручили удостоверение «Мастер спорта России международного класса».

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