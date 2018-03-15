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11:28 (мск), источник: Sputnik.md

В селе Милештий Мичь самосвал ЗИЛ буквально утонул в грязи

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. Иногда кажется, что за пределами Кишинева цивилизация заканчивается. А в отношении дорог в Молдове чаще всего так и есть. На улицах села Милештий Мичь, недалеко от знаменитых винных подвалов, пятитонные грузовики тонут в грязи по ступицы.

Фотографию самосвала ЗИЛ, который завалился на бок и провалился в грязь до середины колес, опубликовал в сообществе один из участников сообщества chisinau.fail в Facebook.

Стоит напомнить, что в этом году истек срок действия Стратегии развития транспортной инфраструктуры, которая была принята кабмином Молдовы в 2008 году и рассчитана на 10 лет.

Какой документ придет на смену этой стратегии, и будет ли он вообще — неизвестно.

Десять лет назад в нашей стране, по официальным данным, 93 процента дорог находились в очень плохом или плохом состоянии. Для страны, которая позиционирует себя как транзитная площадка между Западом и Востоком, это катастрофическая и унизительная ситуация.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как подсчитали специалисты, для реабилитации (а часто — постройки заново) молдавских дорог необходимо привлечь более 20 миллиардов леев.

В рейтинге Global Competitiveness Index 2017−2018 Молдова занимает по качеству дорог 128 место из 137, оставшись позади целого ряда развитых африканских государств.

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