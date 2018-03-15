В селе Милештий Мичь самосвал ЗИЛ буквально утонул в грязи
КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. Иногда кажется, что за пределами Кишинева цивилизация заканчивается. А в отношении дорог в Молдове чаще всего так и есть. На улицах села Милештий Мичь, недалеко от знаменитых винных подвалов, пятитонные грузовики тонут в грязи по ступицы.
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