В селе Милештий Мичь самосвал ЗИЛ буквально утонул в грязи

Фотографию самосвала ЗИЛ, который завалился на бок и провалился в грязь до середины колес, опубликовал в сообществе один из участников сообщества chisinau.fail в Facebook.

Стоит напомнить, что в этом году истек срок действия Стратегии развития транспортной инфраструктуры, которая была принята кабмином Молдовы в 2008 году и рассчитана на 10 лет.

Какой документ придет на смену этой стратегии, и будет ли он вообще — неизвестно.

Десять лет назад в нашей стране, по официальным данным, 93 процента дорог находились в очень плохом или плохом состоянии. Для страны, которая позиционирует себя как транзитная площадка между Западом и Востоком, это катастрофическая и унизительная ситуация.

Как подсчитали специалисты, для реабилитации (а часто — постройки заново) молдавских дорог необходимо привлечь более 20 миллиардов леев.