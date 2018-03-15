Памятник легендарному хаски Балто появился в Иркутске
Его установили в питомнике «К-9».
Его установили в питомнике «К-9».
Сибирский хаски в 1925 году спас от эпидемии дифтерии жителей Аляски. Вакцину в город Ном можно было доставить только на собачьей упряжке. Её вожаком был Балто. Несмотря на сильную метель, он провёл команду через тысячу миль и привёз сыворотку больным. Памятник обошёлся в 100 тысяч рублей. На него заработали хаски питомника. Они целый год катали детей.
— Самое главное — они бегали не в тягость. Им это в удовольствие. Сейчас они лают, потому что думают, что их сейчас поставят в упряжку и они побегут по лесу, — говорит руководитель питомника «К-9» Вячеслав Славин.
Прототипом иркутского Балто стали местные хаски. Именно с них скульпторы Андрей и Анна Трусовы вырезали каменную фигуру пса. В будущем к ней добавят памятники другим
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