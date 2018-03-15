В Иркутской области принимают документы на вручение знака «Материнская слава»
К награде прилагается 150 тысяч рублей.
К награде прилагается 150 тысяч рублей.
Многодетным мамам в Иркутской области с 2007 года вручают Почетный знак «Материнская слава». Документы на очередное награждение можно подать в ближайшее управление соцзащиты до 1 июля. Из всех кандидаток выберут 11 женщин, которые получат, кроме знака и удостоверения, неплохую денежную поддержку — 150 тысяч рублей.
— Награждают Почетных знаком тех матерей, которые воспитывают пятерых детей и более, а также живут в нашем регионе не меньше пяти лет, — сообщает
Всего за девять лет Почетный знак Иркутской области «Материнская слава» вручили 121 жительнице региона.
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