В Иркутской области принимают документы на вручение знака «Материнская слава»

Источник: Комсомольская правда

Многодетным мамам в Иркутской области с 2007 года вручают Почетный знак «Материнская слава». Документы на очередное награждение можно подать в ближайшее управление соцзащиты до 1 июля. Из всех кандидаток выберут 11 женщин, которые получат, кроме знака и удостоверения, неплохую денежную поддержку — 150 тысяч рублей.

— Награждают Почетных знаком тех матерей, которые воспитывают пятерых детей и более, а также живут в нашем регионе не меньше пяти лет, — сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. — Важно, чтобы мамы образовывали крепкую семью, вели здоровый образ жизни, и помогали своим дочерям и сыновьям гармонично развиваться духовно и физически.