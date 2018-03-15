Уроки финансовой грамотности для старшего поколения провели в Иркутске активисты ОНФ

Эксперты рассказали о правилах общения с взыскателями долгов и схемах, по которым чаще всего работают финансовые мошенники. С начала цикла мероприятий для старшего поколения это уже десятое. В планах организаторов проекта до конца полугодия посетить ещё четыре региона с высоким уровнем закредитованности населения — Республика Тыва, Мурманская и Тюменская области, а также ХМАО, сообщает 15 марта 2018 года пресс-служба ОНФ.

Вопреки ожиданиям на встречу с активистами Народного фронта пришли не только люди в возрасте, но и молодёжь. Во время интерактивной лекции эксперты проекта ОНФ «За права заёмщиков» в простой и понятной форме рассказали об основных видах мошенничества, с которыми чаще всего сталкиваются граждане, и как можно себя обезопасить от действий злоумышленников. Слушатели узнали, какие уловки применяют так называемые торговые представители, как распознать телефонное мошенничество с банковской картой, как не оказаться вовлеченным в финансовую пирамиду, почему не стоит доверять решение своих финансовых проблем раздолжнителям и многое другое.

Затронули эксперты проекта и такой волнующий многих вопрос, как процедуры взыскания и безакцепного списания средств с социальных счетов по исполнительному листу от судебных приставов.

«Из-за того, что мой сын инвалид по здоровью, у него были сложности с получением ипотеки, — рассказала одна из участниц. — И ему предложили “содействие” в этом вопросе. Конечно, не бесплатно. Мы согласились, я стала поручителем. Мы исправно платили ежемесячные взносы и даже не представляли, что нас могут обмануть. А потом выяснилось, что эти “помогалы” никаких оплат в банк не производили, как обещано было в договоре. Образовалась задолженность, и стали списывать деньги с зарплатных карт в счёт погашения долга. Слава богу, что вовремя это обнаружилось. Мы обратились в банк, ФССП, в полицию и уладили все вопросы, погасили задолженности и переоформили кредит. Но вот о том, что может быть такое списание и что его можно избежать, мы не имели понятия. Эту бы информацию нам раньше услышать — многих проблем можно было бы избежать».

«В каждом городе, где мы проводим такие встречи, пенсионеры рассказывают нам немало своих историй о встречах с мошенниками, которым порой достаются все сбережения стариков, и о сложностях на финансовом рынке. Они не успевают выучить все правила стремительно меняющегося мира и продолжают быть доверчивыми и наивными, как во времена СССР. Мы понимаем, что пенсионерам необходимы несколько иные навыки, чем молодежи, иные формы коммуникации, иной подход. Разрабатывая программу для людей старшего поколения, мы это учитывали. Наши усилия направлены на то, чтобы с помощью разных форм и индивидуального подхода сформировать сообщество финансово-грамотных людей, в котором мошенникам станет крайне затруднительно злоупотреблять доверием граждан, а за свои противоправные действия они будут нести справедливое наказание.

Очень часто посетители наших уроков и лекций говорят, что у них «открылись глаза» и теперь они не просто будут более внимательны и осмотрительны, но и обязательно поделятся новыми знаниями со своими родными и близкими. Это лишний раз доказывает, что наш подход эффективен, а усилия не напрасны", — сказал руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.