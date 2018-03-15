Путин рассказал, как ему приходилось спать на даче с ружьем

Источник: РИА Новости

Во второй части документального фильма Андрея Кондрашова про главу государства его друг Сергей Ролдугин рассказал про такой эпизод из жизни Путина.

<iframe width="853" height="480" src="//ok.ru/videoembed/601313905187" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Президент, комментируя эту информацию, отметил, что про «бандитский Петербург» много надуманного, но в целом «ситуация была боевой».