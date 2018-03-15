Путин рассказал, как ему приходилось спать на даче с ружьем
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что во времена работы в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что во времена работы в
Во второй части документального фильма Андрея Кондрашова про главу государства его друг Сергей Ролдугин рассказал про такой эпизод из жизни Путина.
Президент, комментируя эту информацию, отметил, что про «бандитский Петербург» много надуманного, но в целом «ситуация была боевой».
«Я у себя на даче ложился с помповым ружьем спать, это правда. Но времена были такие. Береженого бог бережет», — сказал Путин.
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