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11:28 (мск), источник: Uralpress.ru

Дубровский: Я зря что ли гири поднимал три года подряд?

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил перед своими подчиненными и главами муниципальных образований задачу войти в десятку лучших регионов страны по вовлечённости людей в выполнение норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Соответствующая цель была озвучена 15 марта на заседании с главами.

По словам министра физической культуры и спорта Леонида Одера, по итогам внедрения комплекса ГТО Челябинская область занимает 34 место среди 85 субъектов Российской Федерации. В числе аутсайдеров названы Агаповский, Каслинский, Кунашакский муниципальные районы, Локомотивный и Копейский городские округа.

Губернатор Борис Дубровский был неприятно удивлен, что Южный Урал не находится в числе передовиков, хотя и начинал одним из первых в стране заниматься этой работой. «Нет никаких оснований нам находиться на 34 позиции при нашем внимании к спорту», — считает губернатор. По его мнению, такая позиция региона объясняется тем, что ответственные на местах относятся факультативно к этой работе.

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По словам министра, на сегодня в автоматизированной системе ГТО зарегистрировались более 204 тысяч южноуральцев. При этом приняли участие в выполнении нормативов лишь около 75 тысяч человек, а выполнили нормативы около 25 тысяч человек. «Лучше бы отжимались, чем регистрировались», — прокомментировал губернатор.

Он поручил своему пресс-секретарю Дмитрию Федечкину более активно популяризировать лучшие практики привлечения жителей к сдаче норм ГТО. Напомним, сам губернатор активно принимает участие в сдаче норм ГТО. По уже сложившейся традиции в День России он приходит на стадион вместе с депутатом Государственной Думы РФ, послом ГТО в России, двукратным чемпионом мира по боксу Николаем Валуевым и проверяет свою физическую форму. В 2015, 2016 и 2017годах Борис Дубровский сдал на золотой значок норматив ГТО по гиревому спорту- рывок гири 16 кг, а также отжимался. «Я зря что ли гири поднимал три года подряд, занимаясь популяризацией ГТО? — шутливо поинтересовался у министра Борис Дубровский. — Я принял участие в популяризации?». И сам ответил: «Принял. А где очередь за гирями?».

Борис Дубровский отметил, что в области вложены необходимые средства в развитие комплекса, создана вся инфраструктура. В регионе создан 51 центр тестирования комплекса ГТО, выделены необходимые средства на приобретение оборудования. «Вся инфраструктура создана, нужно просто начать работать», — призвал губернатор.

Борис Дубровский также подчеркнул, что важно мотивировать жителей к ведению здорового образа жизни, занятием физкультурой и спортом. По подсчетам ВОЗ, здоровье человека зависит от здравоохранения лишь на 10%. На долю окружающей среды приходится 25%, еще 15% — на долю генетики. И 50% здоровья — это образ жизни.

Борис Дубровский поставил задачу войти в десятку лучших регионов страны по вовлечённости жителей в выполнение норм ГТО. Глава региона также распорядился в постоянном режиме предоставлять ему отчеты о ситуации.

Как уже сообщало агентство, с инициативой возродить добрую традицию по сдаче норм ГТО в 2014 году выступил президент Владимир Владимирович Путин. Челябинская область одной из первых поддержала это предложение. В 2015 году в Челябинской области по поручению губернатора был открыт 51 центров тестирования ГТО, в том числе 50 — муниципальных (три имеют статус зональных) и один частный, а также создана дирекция спортивно-массовых мероприятий и ВФСК ГТО, ставшая региональным оператором комплекса. Сейчас сдать нормы комплекса могут сдавать все возрастные группы.

В 2015 году было выделено 20 миллионов рублей в виде субсидий муниципальным образованиям на приобретение спортивного инвентаря и 50 миллионов — из местных бюджетов. Кроме того, из регионального бюджета ежегодно выделялось по 1,1 миллиона рублей на оплату труда работников зональных центров тестирования. Еще 1 миллион из областной казны и 2,2 миллиона рублей из федерального бюджета выделены на переподготовку специалистов центра.

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