В Уфе простились с диктором башкирского радио Ахатом Муртазиным

В этот солнечный день на большом экране перед Башкирским драмтеатром можно было увидеть кадры с участием Ахата Муртазина. Фойе наполнил знакомый всем, вселяющий чувство спокойствия и оптимизма его голос. Коллеги оформили стенд с фотографиями, на которых можно было увидеть всю богатую творческую жизнь знаменитого ведущего радио и телевидения.

Панихиду вел коллега покойного, народный артист Башкортостана Александр Кузьменко.

«Сегодня каждый из нас переживает тяжелую утрату. Ушел из жизни в молодом творческом возрасте Ахат Мутагарович Муртазин. Вся его жизнь была примером служения Родине, любимому делу. Можно было брать с него пример как с патриота, великого мастера своего дела, — сказала на панихиде первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Госдумы Лилия Гумерова. — Этот голос проникал в каждую квартиру, каждую душу. Он умел найти подходящее слово для каждого, его слово всегда было мудрым, справедливым, честным».

«После человека остаются его добрые дела. Остаются его дети, любимые, которые будут помнить его всегда. После Ахат-агая останется его голос, вечный бессмертный голос, “золотой голос” нашей республики», который призывал к добру, красоте, истине, дружбе между народами, любви к своей республике и большой стране, он будет жить вечно в народной памяти, — отметила депутат Госдумы Зугура Рахматуллина.

Слова прощания высказали также руководитель Агентства печати и СМИ РБ Борис Мелкоедов, генеральный директор ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов, заместитель министра культуры РБ Ранис Алтынбаев, председатель Союза писателей Заки Алибаев, и.о. председателя Союза театральных деятелей, народный артист Башкортостана Хурматулла Утяшев и другие официальные лица, представители общественности и коллеги.