В Ленинградской области открыли второй хоспис
Корпус отремонтировали в Пашской больнице.
Корпус отремонтировали в Пашской больнице.
В Ленинградской области открыли второй хоспис. Отделение по улучшению качества жизни смертельнобольных отремонтировали в Пашской больнице Волховского района. Как сообщают в
До этого в Ленинградской области работал только один хоспис — в деревне Большая Вруда.
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