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11:23 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Ленинградской области открыли второй хоспис

Корпус отремонтировали в Пашской больнице.

Источник: Аргументы и факты

В Ленинградской области открыли второй хоспис. Отделение по улучшению качества жизни смертельнобольных отремонтировали в Пашской больнице Волховского района. Как сообщают в пресс-службе областного правительства, в 2017 году для хосписа закупили мебель и все необходимое оборудование. Теперь в каждой палате есть телевизор, кровати с электроприводом и противопролежневыми матрацами, а также кнопки сигнализации.

До этого в Ленинградской области работал только один хоспис — в деревне Большая Вруда.

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