В Ленинградской области открыли второй хоспис. Отделение по улучшению качества жизни смертельнобольных отремонтировали в Пашской больнице Волховского района. Как сообщают в пресс-службе областного правительства, в 2017 году для хосписа закупили мебель и все необходимое оборудование. Теперь в каждой палате есть телевизор, кровати с электроприводом и противопролежневыми матрацами, а также кнопки сигнализации.