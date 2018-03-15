В Екатеринбурге открылся новый ледовый дворец
На одной площадке смогут заниматься хоккеисты, фигуристы и конькобежцы. Новая ледовая арена открылась в Екатеринбурге в Орджоникидзевском районе.
На одной площадке смогут заниматься хоккеисты, фигуристы и конькобежцы. Новая ледовая арена открылась в Екатеринбурге в Орджоникидзевском районе.
Она станет тренировочной базой для спортсменов, занимающихся зимними видами спорта. Первыми на не обкатанный лед выходят юные хоккеисты. Во время матча игроки оценивают качество заливки: коньки по льду скользят плавно, а случайно упасть практически невозможно.
«Сложно упасть. На других аренах иногда бывает, что конек легко сходит. Ребятам, которые тут живут, в кайф будет ездить», — делится впечатлениями хоккеист Дмитрий Дробышевский.
Крытую ледовую арену в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга построили меньше чем за год. Теперь здесь будут заниматься воспитанники местной спортивной школы. Раньше дети тренировались на уличном корте и только зимой. Сейчас заниматься спортом можно круглый год.
«Это мембранное утепленное покрытие, которое дает возможность не пропускать тепло и не впускать холодный воздух. Уникальность в том, что будет у нас круглогодичное использование», — прокомментировала директор спортивной школы Татьяна Мелких.
В современном комплексе четыре раздевалки и тренерская комната. Ежедневно здесь могут тренироваться более трехсот человек. Площадка подходит и для проведения соревнований.
«Здесь на Уралмаше наконец зазвенят хоккейные баталии в очень достойном, современном и, самое главное, компактном ледовом дворце. Я уверен, что это послужит серьезным толчком для привлечения юных ребят к этому замечательному виду спорта», — поделился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Это уже вторая арена, построенная в этом году в Свердловской области в рамках соглашения уральской горнометаллургической компании и областного правительства. В 2018 году еще четыре крытых спорткомплекса возведут в Ревде, Кировграде, Красноуральске и Верхней Пышме.
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