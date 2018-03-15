Cвердловские паралимпийцы в Пхенчхане стали мультимиллионерами
На поощрение свердловских чемпионок, завоевавших медали на Паралимпиаде в Пхенчахане, из регионального бюджета выделят свыше 20 млн рублей.
На поощрение свердловских чемпионок, завоевавших медали на Паралимпиаде в Пхенчахане, из регионального бюджета выделят свыше 20 млн рублей.
Напомним, согласно постановлению областного правительства, которое утвердил губернатор Евгений Куйвашев, вознаграждение за золотую медаль составит 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн, за бронзовую — 1,7 млн. Наши спортсменки уже получили в Корее по целому комплекту наград.
Так, тагильчанка Михалина Лысова завоевала четыре медали — золото в биатлонной гонке на 6 км, бронзу в лыжной гонке на 15 км, серебро в биатлоне на 10 км и серебро в спринте. За эти награды она получит в общей сложности почти 11 млн рублей.
Анна Миленина из Краснотурьинска стала обладательницей трех серебряных медалей и одной золотой. Ее ждет поощрение в размере 11,5 млн. Кроме того, вознаграждение ждет и тренеров спортсменок.
Сумма определяется исходя из общего количества медалей, завоеванных спортсменами по соответствующему виду спорта, в размере 50% от денежного вознаграждения призеров (за исключением командных видов спорта).
Максимум, который может получить каждый наставник, ограничен суммой в 5 млн рублей. Если в подготовке участвовали двое или более тренеров, то вознаграждение делится между ними поровну. Отметим, что у наших девушек есть шанс увеличить размер призовых — Паралимпиада завершается 18 марта.
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