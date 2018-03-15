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11:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске выявили недобросовестных поставщиков школьного питания

В списке фальсификата говядина, сливочное масло, сыры, сухое молоко.

Директор новосибирского «Комбината питания Калининского района» Григорий Волков рассказал, что во время проверок с независимыми экспертами поставляемых им продуктов учреждение выявило фальсификат.

— Проверяли как старых поставщиков, так и тех, кто планировал поставлять свою продукцию. В числе фальсифицированной продукции была говядина, сливочное масло, сыры, сухое молоко. Речь преимущественно идет о поставщиках из других регионов, — рассказывает Волков.

Новые контракты в основном заключались с местными компаниями, небольшую часть списка занимают организации Алтайского края. Комбинат обслуживает 60 школ города.

По мнению директора ассоциации экспертов «Сибирский федеральный центр оздоровительного питания» Якова Новоселова, работа с добросовестными поставщиками никоим образом не отражается на повышении цены на продукцию.

— Говорили, что наши местные производители не хотят поставлять качественную продукцию по невысоким ценам, а в реальности — хотят и поставляют. Такая система контроля и экспертизы не приводит к удорожанию, зато из цепочки выбыли перекупщики, — отметил Новоселов.

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