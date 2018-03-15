В Новосибирске выявили недобросовестных поставщиков школьного питания

Директор новосибирского «Комбината питания Калининского района» Григорий Волков рассказал, что во время проверок с независимыми экспертами поставляемых им продуктов учреждение выявило фальсификат.

— Проверяли как старых поставщиков, так и тех, кто планировал поставлять свою продукцию. В числе фальсифицированной продукции была говядина, сливочное масло, сыры, сухое молоко. Речь преимущественно идет о поставщиках из других регионов, — рассказывает Волков.

Новые контракты в основном заключались с местными компаниями, небольшую часть списка занимают организации Алтайского края. Комбинат обслуживает 60 школ города.

По мнению директора ассоциации экспертов «Сибирский федеральный центр оздоровительного питания» Якова Новоселова, работа с добросовестными поставщиками никоим образом не отражается на повышении цены на продукцию.