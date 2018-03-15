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11:40 (мск), источник: Новости Перми

В Орджоникидзевском районе Перми готовятся к паводкам

Перед началом периода паводков администрация района принимают ряд мер, призванных защитить пермяков от наводнений и других последствий весны.

Источник: Новости Перми

Каждый день остановки общественного транспорта, заездные карманы, внутриквартальные проезды, тротуары и дороги частного сектора чистят от снега. Всего с начала зимы с улиц района было вывезено более 60 тысяч кубометров снега.

В отделах благоустройств проводят обследования улично-дорожной сети, ливнеприемников, водоотводных канав, водопропускных труб. В марте подрядчики планируют очистить водоотводные дренажные канавы и ливнеприемные решетки. Сейчас работы идут по улицам Лянгасова, Писарева, Набережной, Репина.

Руководителям предприятий, организаций и управляющих компаний направлены письма для организации и проведения предпаводковых обследований территорий.

С момента холостого сброса воды администрация района будет заниматься мониторингом паводковой обстановки.

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