«Авангард» лишится тренера в апреле
Контракт главного тренера омского «Авангарда» Германа Титова истекает в апреле. Об этом специалист сообщил после седьмого матча с уфимским «Салаватом Юлаевым», по итогам которого «ястребы» вылетели 14 марта из
Контракт главного тренера омского «Авангарда» Германа Титова истекает в апреле. Об этом специалист сообщил после седьмого матча с уфимским «Салаватом Юлаевым», по итогам которого «ястребы» вылетели 14 марта из
«По поводу будущего — вопрос не ко мне. У меня контракт до конца апреля. Это зависит не от меня», — сказал Титов.
Под руководством Германа Титова «Авангард» с трудом попал в
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