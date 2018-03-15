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11:11 (мск), источник: СуперОмск

«Авангард» лишится тренера в апреле

Контракт главного тренера омского «Авангарда» Германа Титова истекает в апреле. Об этом специалист сообщил после седьмого матча с уфимским «Салаватом Юлаевым», по итогам которого «ястребы» вылетели 14 марта из плей-офф в первом раунде.

«По поводу будущего — вопрос не ко мне. У меня контракт до конца апреля. Это зависит не от меня», — сказал Титов.

Под руководством Германа Титова «Авангард» с трудом попал в плей-офф, где в семи матчах уступил фавориту серии «Салавату Юлаеву». С 2018 года спортивными вопросами в стане омского клуба занимается Максим Сушинский — легендарный форвард «ястребов» из чемпионского состава 2004 года.

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