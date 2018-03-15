«Авангард» лишится тренера в апреле

«По поводу будущего — вопрос не ко мне. У меня контракт до конца апреля. Это зависит не от меня», — сказал Титов.

Под руководством Германа Титова «Авангард» с трудом попал в плей-офф, где в семи матчах уступил фавориту серии «Салавату Юлаеву». С 2018 года спортивными вопросами в стане омского клуба занимается Максим Сушинский — легендарный форвард «ястребов» из чемпионского состава 2004 года.