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11:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже может появиться школа для будущих судей

В нашем регионе хотят выстроить замкнутую цепочку профессионального образования.

Ректор Российского государственного университета правосудия Валентин Ершов отметил, что кроме бакалавриата и магистратуры, с текущего года будет возобновлено пятилетнее обучение — специалитет. Об этом он рассказал 14 марта на встрече с врио губернатора Воронежской области Александром Гусевым. Отметим, что университет в этом году отмечает свое 20-летие.

Вуз занимается специализированной подготовкой кадров для судебной системы, повышением квалификации, профессиональной переподготовкой, а также обучением студентов, в том числе на бюджетной основе. Напомним, в Воронеже колледж размещен в Северном микрорайоне. Образовательное учреждение способно принимать порядка 500 ребят.

Валентин Ершов сообщил, что в дополнение к высшему и среднему специальному образованию в сети филиалов планируется открывать общеобразовательные школы. Таким образом, будет выстроена замкнутая цепочка профессионального образования: школа — колледж — университет — аспирантура — работа. Судьи в отставке могут вернуться в вуз в качестве преподавателя. Подобная система может быть выстроена и в Воронежской области.

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