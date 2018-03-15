В Воронеже может появиться школа для будущих судей

Ректор Российского государственного университета правосудия Валентин Ершов отметил, что кроме бакалавриата и магистратуры, с текущего года будет возобновлено пятилетнее обучение — специалитет. Об этом он рассказал 14 марта на встрече с врио губернатора Воронежской области Александром Гусевым. Отметим, что университет в этом году отмечает свое 20-летие.

Вуз занимается специализированной подготовкой кадров для судебной системы, повышением квалификации, профессиональной переподготовкой, а также обучением студентов, в том числе на бюджетной основе. Напомним, в Воронеже колледж размещен в Северном микрорайоне. Образовательное учреждение способно принимать порядка 500 ребят.