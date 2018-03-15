В Воронеже может появиться школа для будущих судей
В нашем регионе хотят выстроить замкнутую цепочку профессионального образования.
В нашем регионе хотят выстроить замкнутую цепочку профессионального образования.
Ректор Российского государственного университета правосудия Валентин Ершов отметил, что кроме бакалавриата и магистратуры, с текущего года будет возобновлено пятилетнее обучение — специалитет. Об этом он рассказал 14 марта на встрече с врио губернатора Воронежской области Александром Гусевым. Отметим, что университет в этом году отмечает свое 20-летие.
Вуз занимается специализированной подготовкой кадров для судебной системы, повышением квалификации, профессиональной переподготовкой, а также обучением студентов, в том числе на бюджетной основе. Напомним, в Воронеже колледж размещен в Северном микрорайоне. Образовательное учреждение способно принимать порядка 500 ребят.
Валентин Ершов сообщил, что в дополнение к высшему и среднему специальному образованию в сети филиалов планируется открывать общеобразовательные школы. Таким образом, будет выстроена замкнутая цепочка профессионального образования: школа — колледж — университет — аспирантура — работа. Судьи в отставке могут вернуться в вуз в качестве преподавателя. Подобная система может быть выстроена и в Воронежской области.
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