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11:34 (мск), источник: Volga News

В Кинельском районе газифицирован еще один поселок

В пос. Свободный с. п. Георгиевка Кинельского района 15 марта состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию газопровода и газификации жилых домов.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, в мероприятии принял участие глава областного аграрного ведомства Алексей Попов.

Газификация поселка была осуществлена в рамках реализации мероприятий по развитию газификации в рамках государственной программы Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014−2017 годы и на период до 2020 года».

Пос. Свободный до 2017 года был не газифицирован. В поселке располагается 76 домовладений, также генпланом сельского поселения Георгиевка предусмотрена перспективная застройка поселка на 44 земельных участка для строительства индивидуальных жилых дома.

На землях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к границам поселка, в счет земельных долей бывшего КСХП «Кутулукского» выделены и обрабатываются девять земельных участков, в том числе активно развиваются четыре крестьянско-фермерских хозяйства по направлениям растениеводства и животноводства.

Объект «Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения п. Свободный муниципального района Кинельский» включен в государственную программу Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014−2017 годы и на период до 2020 года» (далее — Государственная программа) в 2017 году на основании заявки администрации муниципального района Кинельский.

Стоимость объекта газификации составляет 14,86 млн рублей.

В рамках мероприятий по развитию газификации в сельской местности Государственной программы в 2017 г. на строительство газопровода в пос. Свободный Кинельского района было перечислено 14,1 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета — 2,69 млн руб., за счет областного бюджета — 10,7 млн рублей.

В 2018 году работы по строительству данного газопровода завершены.

Выделенные средства господдержки позволили построить 6,1 км газопроводов, 1 ШГРП (шкафной газорегуляторный пункт).

Реализация указанных мероприятий позволит создать комфортные условия труда и быта сельского населения, подчеркивают в областном минсельхозе.

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