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11:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Уральцы получили 30 тысяч часов трудотерапии за неоплаченные штрафы

К обязательным работам приговорены 624 человека.

Сотни свердловских автомобилистов на некоторое время будут вынуждены освоить новую профессию и устроиться на вторую работу. И дело тут не в маленьких зарплатах, а в нарушении правил дорожного движения. За несвоевременную оплату штрафа за несоблюдение ПДД 624 водителя приговорены к обязательным работам. В общей сложности трудотерапия для шоферов продлится 30 тысяч часов.

Еще около 800 человек получили штрафы в двукратном размере, а в отношении 450 водителей — административный арест до 15 суток.

— С момента вручения сотрудником ГИБДД постановления об административном правонарушении, а также с момента получения постановления, вынесенного на основании материалов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, в течение 10 дней гражданин имеет право обжаловать постановление, в последующие 60 дней гражданин обязан оплатить штраф, — напомнили в областной ГИБДД.

Информацию о наличии штрафов можно получить на портале госуслуг, на сайте Госавтоинспекции или в любом подразделении ГИБДД.

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