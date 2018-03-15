Уральцы получили 30 тысяч часов трудотерапии за неоплаченные штрафы

Сотни свердловских автомобилистов на некоторое время будут вынуждены освоить новую профессию и устроиться на вторую работу. И дело тут не в маленьких зарплатах, а в нарушении правил дорожного движения. За несвоевременную оплату штрафа за несоблюдение ПДД 624 водителя приговорены к обязательным работам. В общей сложности трудотерапия для шоферов продлится 30 тысяч часов.

Еще около 800 человек получили штрафы в двукратном размере, а в отношении 450 водителей — административный арест до 15 суток.

— С момента вручения сотрудником ГИБДД постановления об административном правонарушении, а также с момента получения постановления, вынесенного на основании материалов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, в течение 10 дней гражданин имеет право обжаловать постановление, в последующие 60 дней гражданин обязан оплатить штраф, — напомнили в областной ГИБДД.