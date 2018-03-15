Лидер «Салавата Юлаева» Умарк рассказал, почему его не любят в Казани

Источник: Комсомольская правда

Линус Умарк после победы над омским «Авангардом» сообщил, что целью уфимского «Салавата Юлаева» на сезон является победа в розыгрыше Кубка Гагарина. Сейчас команда уже готовится к своему следующему сопернику по полуфиналу конференции — челябинскому «Трактору».

Между тем, шведский легионер уже заглядывается на финал Востока и сказал, что очень хотел бы встретиться там с казанским «Ак Барсом», пусть его и в этом городе совершенно не любят.

«Конечно, они меня не любят. Мы же играем против них. Может, если бы я играл за “Ак Барс”, я им бы и нравился. Мне все равно на это», — цитирует Умарка «Экспресс-Газета».