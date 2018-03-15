В Татарстане более тысячи мостов подготовлены к паводку

Из 11 тыс. 708 труб, находящихся на балансе «Главтатдортранса», более 800 уже очищены и готовы к пропуску весенних талых вод. «Приоритетом при выполнении работ по очистке водопропускных труб являются места, где существует риск затопления, по данным прошлых лет», — отмечается в сообщении министерства.