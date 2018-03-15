В Татарстане более тысячи мостов подготовлены к паводку
(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В Татарстане проводится очистка искусственных сооружений и водопропускных труб от снега, льда и грязи. Полностью подготовлены к предстоящему паводку 1010 мостов из 1045. Об этом сообщает Миндортранс РТ.
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