В Краснодаре на улицах Горького и Гончарной запретят парковку

Источник: Комсомольская правда

Дорожные знаки установят по Гончарной между Шевченко и Новороссийской, а также на Горького между Фрунзе и Чкалова. Эти ограничения вводят из-за того, что припаркованные машины мешают другим автомобилям проехать.

— Этот участок на Горького представляет собой двухполосную дорогу с двусторонним движением. Любой припаркованный здесь автомобиль мешает проезду. Это же касается и участка улицы Гончарной, который находится рядом с вещевым рынком, — сказал директор городского департамента транспорта Владимир Архипов.

Специалисты просят водителей быть внимательными при движении на этих участках и четко следовать указаниям дорожных знаков.