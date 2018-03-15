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16:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре на улицах Горького и Гончарной запретят парковку

С 5 апреля в Краснодаре на двух улицах будет запрещена парковка.

Источник: Комсомольская правда

Дорожные знаки установят по Гончарной между Шевченко и Новороссийской, а также на Горького между Фрунзе и Чкалова. Эти ограничения вводят из-за того, что припаркованные машины мешают другим автомобилям проехать.

— Этот участок на Горького представляет собой двухполосную дорогу с двусторонним движением. Любой припаркованный здесь автомобиль мешает проезду. Это же касается и участка улицы Гончарной, который находится рядом с вещевым рынком, — сказал директор городского департамента транспорта Владимир Архипов.

Специалисты просят водителей быть внимательными при движении на этих участках и четко следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что эти участки не единственные в городе, где вскоре запретят парковку. Со 2 апреля такие же ограничения введут на улице Рашпилевской от Гимназической до Ленина.

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