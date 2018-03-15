В Краснодаре на улицах Горького и Гончарной запретят парковку
С 5 апреля в Краснодаре на двух улицах будет запрещена парковка.
С 5 апреля в Краснодаре на двух улицах будет запрещена парковка.
Дорожные знаки установят по Гончарной между Шевченко и Новороссийской, а также на Горького между Фрунзе и Чкалова. Эти ограничения вводят
— Этот участок на Горького представляет собой двухполосную дорогу с двусторонним движением. Любой припаркованный здесь автомобиль мешает проезду. Это же касается и участка улицы Гончарной, который находится рядом с вещевым рынком, — сказал директор городского департамента транспорта Владимир Архипов.
Специалисты просят водителей быть внимательными при движении на этих участках и четко следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, что эти участки не единственные в городе, где вскоре запретят парковку. Со 2 апреля такие же ограничения введут на улице Рашпилевской от Гимназической до Ленина.
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