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14:31 (мск), источник: ТАСС

В Екатеринбурге канонизировали убитого большевиками священника Александра Адрианова

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Священнослужители Русской православной церкви в екатеринбургском Храме-на-Крови, построенном на месте гибели царской семьи, объявили в четверг о канонизации священника Александра Адрианова, который был расстрелян большевиками в 1918 году на станции Выя нынешней Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии РПЦ.

Священный синод РПЦ 7 марта добавил в Собор новомучеников Российских имена новых святых, в том числе священника Адрианова, с определением празднования дня его памяти 25/12 ноября.

«Пятнадцатого марта, в день 101-й годовщины явления Державной иконы Божией Матери, за праздничной литургией в Храме-на-Крови состоялась канонизация священника Александра Адрианова, причисленного к лику новомучеников и исповедников Церкви Русской на первом в 2018 году заседании Священного синода. Священник из Нижней Туры пострадал от рук большевиков ровно сто лет назад, в 1918 году. 12/25 ноября батюшка был жестоко замучен красноармейцами на станции Выя, мученическую кончину священник встретил с молитвой, сложив крестообразно руки на груди», — сообщили в пресс-службе.

Как пояснил кореспонденту ТАСС иеромонах Русской православной церкви, клирик Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш), процесс включения в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской проходит в несколько этапов. «На Священном синоде было принято решение о канонизации священника Александра Андрианова. Сегодня в Екатеринбурге состоялось его прославление, то есть прошло первое богослужение в честь причисления Андрианова к лику святых», — добавил иеромонах.

«Священник Александр Адрианов, настоятель Трехсвятительского храма Нижне-Туринского завода Екатеринбургской епархии, был ревностным пастырем, который много потрудился как законоучитель, храмоздатель, член различных комитетов и обществ. Вся его жизнь была наполнена служением своей пастве, деятельной любовью к ближним», — говорится в решениях Священного Синода.

Осенью 1918 года на Среднем Урале шли бои между большевиками и сторонниками белого движения, Нижне-Туринский завод и его окрестности находился под контролем большевиков. В связи с убийствами нескольких священнослужителей большинство оставшихся покинули эти места. «Единственный, кто продолжал служение на своем приходе… был отец Александр Адрианов. 8/21 ноября отец Александр был арестован прямо в храме во время праздничного богослужения и увезен на станцию Выя недалеко от Нижне- Туринского завода, а 12/25 ноября отец Александр был расстрелян», — отмечается в документах Синода.

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