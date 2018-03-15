В Екатеринбурге канонизировали убитого большевиками священника Александра Адрианова

Священный синод РПЦ 7 марта добавил в Собор новомучеников Российских имена новых святых, в том числе священника Адрианова, с определением празднования дня его памяти 25/12 ноября.

«Пятнадцатого марта, в день 101-й годовщины явления Державной иконы Божией Матери, за праздничной литургией в Храме-на-Крови состоялась канонизация священника Александра Адрианова, причисленного к лику новомучеников и исповедников Церкви Русской на первом в 2018 году заседании Священного синода. Священник из Нижней Туры пострадал от рук большевиков ровно сто лет назад, в 1918 году. 12/25 ноября батюшка был жестоко замучен красноармейцами на станции Выя, мученическую кончину священник встретил с молитвой, сложив крестообразно руки на груди», — сообщили в пресс-службе.

Как пояснил кореспонденту ТАСС иеромонах Русской православной церкви, клирик Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш), процесс включения в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской проходит в несколько этапов. «На Священном синоде было принято решение о канонизации священника Александра Андрианова. Сегодня в Екатеринбурге состоялось его прославление, то есть прошло первое богослужение в честь причисления Андрианова к лику святых», — добавил иеромонах.

«Священник Александр Адрианов, настоятель Трехсвятительского храма Нижне-Туринского завода Екатеринбургской епархии, был ревностным пастырем, который много потрудился как законоучитель, храмоздатель, член различных комитетов и обществ. Вся его жизнь была наполнена служением своей пастве, деятельной любовью к ближним», — говорится в решениях Священного Синода.