Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Британии поняли, что промахнулись с ультиматумом к России
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Ляйсан Утяшева опубликовала трогательное фото Павла Воли с сыном
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Пропавшая дочь Маши Распутиной нашлась
Философия в будуаре и за его пределамиКуда эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с домогательствами.
Лавров: Британии придется ответить за обман
Стали известны подробности смерти Табакова
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
Эксперт сказал, что ждет корабли США при встрече с «Кинжалом» РФ
США после слов Путина сказали о защите через силу
Екатерина Андреева занимается флай-йогой на Мальдивах
Пропавшая дочь Маши Распутиной нашлась
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Польза алкоголя: правда и вымыслы
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Взрыв небоскреба попал на видео
Фоторепортажи
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
20Умер народный артист Олег Табаков
12:47 (мск), источник: VN.ru

Бесплатная автошкола для инвалидов выпустила первых курсантов

Свидетельства об окончании автокурсов первым выпускникам единственной в Сибири бесплатной автошколы для инвалидов вручил врио губернатора Андрей Травников. Он пожелал им сдачи экзаменов на получение водительских прав с первого раза.

Сегодня, 15 марта, в Новосибирске состоялся первый выпуск учеников единственной в Сибирском федеральном округе бесплатной автошколы для инвалидов. 200-часовое очно-заочное обучение прошел 41 человек. Свидетельства об окончании автошколы выпускникам вручил временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Он осмотрел учебные классы и автодром, на котором прошли показательные выступления первых выпускников автошколы. Автошкола находится на территории автошколы ГАУ СО Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан» (ул. Жуковского, 98, корпус 6).

Читайте также
Единственную автошколу для инвалидов открыли в Новосибирске

«Сегодня не самое масштабное, но очень важное событие — мы торжественно открываем первую в Сибири автошколу, которая дает возможность, на бесплатной основе людям любых возможностей отучиться на право получения водительского удостоверения, — сказал Андрей Травников. — В России таких школ всего лишь десять. Мы прекрасно понимаем, что коммерческие автошколы не могут себе позволить такие услуги, нести дополнительные расходы.

Для нас было очень важно в рамках развития доступной среды создание широких возможностей для того, чтобы люди имели возможности жить полноценной жизнью — не только в учреждениях, но и на территориях городов, на территории Новосибирской области.

Поэтому правительством региона было принято решение оказать бюджетную поддержку центру адаптации, для того чтобы оборудовать площадку, завезти соответствующее оборудование, разработать учебные программы".

И вот сегодня присутствуем на мероприятии, завершающем эту работу. И уже 41 выпускник автошколы в ближайшее время получит сертификаты и возможность приступить к сдаче экзаменов в ГИБДД. Я всех вас поздравляю с этим событием. Желаю успешной сдачи экзаменов — с первого раза. А автошколе — большого количества курсантов и развития, безусловно, важного дела.

Напомним, что в ноябре 2017 года в структуре ГАУСО НСО «Областной центр социальной адаптации граждан» был создан отдел обучения, который, в соответствии с лицензией министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, осуществляет образовательную деятельность по подготовке водителей транспортных средств категории «В».

В автопарке школы пять машин, две из которых с ручным управлением и предназначены для маломобильных граждан. На территории автошколы расположен профессиональный автодром с твердым асфальтовым покрытием площадью 2500 кв. м.

В штате отдела обучения — три мастера производственного обучения, два преподавателя теоретической части и сурдопереводчик. Обучение ведется на русском языке и языке жестов.

«Для меня автомобиль — это средство передвижения в те места, куда невозможно добраться общественным транспортом, — рассказывает курсант автошколы Алексей Протасов. — Мы живем в большом городе, и очень важно добраться в любое нужное место. Проблема обучения вождению автомобиля инвалидов — важный вопрос. Мы рады, что появился такой инструмент обучения со специально подготовленными инструкторами. В этой школе есть все необходимое для человека, несмотря на то, какая у него инвалидность: по слуху или связанная со сложностями передвижения».

Правительство Новосибирской области реализует меры, направленные на формирование комфортной, безбарьерной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Большое внимание уделяется решению вопросов доступности социальных, транспортных объектов. Открытие в ноябре 2017 года автошколы для людей с ограниченными возможностями здоровья — один из примечательных примеров.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Эпидемию гриппа Новосибирск пережил без потерь
МИД назвал обвинения Британии по делу Скрипаля сумасшедшими
В Якутии из оторвавшегося люка самолета высыпалось 9 тонн золота
Лондон заявил о наличии доказательств вины РФ по «делу Скрипаля»
Производитель «Путинки» останавливает производство
Путин анонсировал полет российской миссии на Марс в 2019 году
Собчак: Запад должен наказывать российских чиновников
Аналитики прогнозируют нехватку газа в Британии из-за холодов
Спорт
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе? Сегодня российские клубы проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В первых играх наши команды потерпели поражения
Авто
Сколько зарабатывают гаишники: ответ начальника ГИБДД По словам руководителя Госавтоинспекции, в ведомстве ведут работу, чтобы сотрудникам было комфортно работать
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Петербуржцы пошутили над «фонтанами» в городе (видео)
Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире
Взрыв небоскреба попал на видео
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь