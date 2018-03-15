Бесплатная автошкола для инвалидов выпустила первых курсантов

Сегодня, 15 марта, в Новосибирске состоялся первый выпуск учеников единственной в Сибирском федеральном округе бесплатной автошколы для инвалидов. 200-часовое очно-заочное обучение прошел 41 человек. Свидетельства об окончании автошколы выпускникам вручил временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Он осмотрел учебные классы и автодром, на котором прошли показательные выступления первых выпускников автошколы. Автошкола находится на территории автошколы ГАУ СО Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан» (ул. Жуковского, 98, корпус 6).

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«Сегодня не самое масштабное, но очень важное событие — мы торжественно открываем первую в Сибири автошколу, которая дает возможность, на бесплатной основе людям любых возможностей отучиться на право получения водительского удостоверения, — сказал Андрей Травников. — В России таких школ всего лишь десять. Мы прекрасно понимаем, что коммерческие автошколы не могут себе позволить такие услуги, нести дополнительные расходы.

Для нас было очень важно в рамках развития доступной среды создание широких возможностей для того, чтобы люди имели возможности жить полноценной жизнью — не только в учреждениях, но и на территориях городов, на территории Новосибирской области.

Поэтому правительством региона было принято решение оказать бюджетную поддержку центру адаптации, для того чтобы оборудовать площадку, завезти соответствующее оборудование, разработать учебные программы".

И вот сегодня присутствуем на мероприятии, завершающем эту работу. И уже 41 выпускник автошколы в ближайшее время получит сертификаты и возможность приступить к сдаче экзаменов в ГИБДД. Я всех вас поздравляю с этим событием. Желаю успешной сдачи экзаменов — с первого раза. А автошколе — большого количества курсантов и развития, безусловно, важного дела.

Напомним, что в ноябре 2017 года в структуре ГАУСО НСО «Областной центр социальной адаптации граждан» был создан отдел обучения, который, в соответствии с лицензией министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, осуществляет образовательную деятельность по подготовке водителей транспортных средств категории «В».

В автопарке школы пять машин, две из которых с ручным управлением и предназначены для маломобильных граждан. На территории автошколы расположен профессиональный автодром с твердым асфальтовым покрытием площадью 2500 кв. м.

В штате отдела обучения — три мастера производственного обучения, два преподавателя теоретической части и сурдопереводчик. Обучение ведется на русском языке и языке жестов.

«Для меня автомобиль — это средство передвижения в те места, куда невозможно добраться общественным транспортом, — рассказывает курсант автошколы Алексей Протасов. — Мы живем в большом городе, и очень важно добраться в любое нужное место. Проблема обучения вождению автомобиля инвалидов — важный вопрос. Мы рады, что появился такой инструмент обучения со специально подготовленными инструкторами. В этой школе есть все необходимое для человека, несмотря на то, какая у него инвалидность: по слуху или связанная со сложностями передвижения».