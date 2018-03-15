Колеса из овсяной шелухи начали делать новосибирские ученые

Исследователи заметили, что очищенные зерна овса идут на изготовление кашу, муки и мюслей, а шелуха остается невостребованной. Она становится настоящей проблемой для элеваторов — ее пытаются сжигать, однако зола из сгоревшей шелухи плавится и застывает в виде плотной субстанции, ломая печи.

У ученых появилась идея перерабатывать шелуху в биоэтилен. Приставка «био» в данном случае означает, что для производства этилена (C2H4) используется возобновляемое природой сырье — в противовес «нефтяному» C2H4.

«Значительная доля российского овса выращивается в Сибири. В одном только Алтайском крае остается около 200 тысяч тонн шелухи, из которых можно было бы получить 14,5 тысячи тонн этилена. По всему Сибирскому федеральному округу ее хватит для производства 130 тысяч тонн C2H4», — рассказала старший научный сотрудник Института катализа СО РАН Елена Овчинникова изданию «Наука в Сибири». Для сравнения, сейчас во всей России ежегодно производится около 3,5 миллиона тонн этилена.

Если опустить детали, технология выглядит просто: твердое нужно превратить в жидкое, а затем жидкое — в газ. Сначала тончайшие пластинки шелухи превращают в сбраживаемые сахара — глюкозу.

Дальше проводится обычное спиртовое брожение: хорошо знакомый многим процесс, в результате которого глюкоза превращается в этанол — этиловый спирт. Этилен получают дегидратацией этанола: молекулы воды отщепляются от спирта при температурах около 400 градусов в присутствии катализатора.

В ИК СО РАН была создана пилотная установка, где при загрузке до 0,5 килограмма катализатора можно производить 1−2 килограмма биоэтилена в час. При этом затраты на возделывание овса полностью окупаются полученным из его шелухи этиленом.