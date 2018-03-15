Бесплатная молочная кухня в Уфе: кому положена и адреса раздачи

Источник: Башинформ

Продукты выдаются в соответствие с возрастом ребёнка, так как для них необходимо разное количество продукции и её разнообразие. Так, для детей с 6 месяцев предусмотрен только творог, от 8 месяцев к творогу добавляется молоко и кефир.

Для получения такой меры соцподдержки необходима уфимская прописка и справка, выданная отделениями Республиканского центра социальной поддержки населения, подтверждающая статус семьи.

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Вся молочная продукция производится на комбинате в Уфе. Ее можно получить по следующим адресам:

1. Центр лечебного и профилактического питания ГО г. Уфы, МАУ на ул. 50 лет СССР, 46/1.

Адрес: 450071, Уфа, ул. 50 лет СССР, 46/1.

Телефон: +7 (347) 241−38−33 .

Режим работы: пн-пт 12:00—16:00 .

2. Центр лечебного и профилактического питания ГО г. Уфы, МАУ на ул. Степана Кувыкина, 14/2.

Адрес: 450092, Уфа, ул. Степана Кувыкина, 14/2.

Телефон: +7 (347) 255−45−81 ; +7 (347) 255−75−81 .

Режим работы: пн-пт 12:00—16:00 .

3. МАУ ЦЛПП на ул. Степана Кувыкина, 14.

Адрес: Уфа, ул. Степана Кувыкина, 14.

Телефон: +7 (347) 255−75−81 .

Режим работы: пн-пт 09:00—18:00 .

4. Центр лечебного и профилактического питания ГО г. Уфы, МАУ на ул. Ферина, 12.

Адрес: 450039, Уфа, ул. Ферина, 12.

Телефон: +7 (347) 238−62−18 .

Режим работы: пн-пт 12:00—16:00 .

Кроме этого, раздаточные пункты работают при некоторых столичных детских поликлиниках: поликлиника № 3 (ул. Карла Маркса), в Демском районе — на улице Правды, 20 (рядом с детским отделением поликлиники № 47), в Деме, Нижегородке и т. д.

Подробную информацию можно получить по телефону: (347) 255−32−56.

В одном из Центров лечебного и профилактического питания сообщили, что молоко, творог и кефир, приготовленные без консервантов и различных добавок, также можно купить.

Справка. В Уфе ежегодно выделяется порядка 20 млн рублей на обеспечение бесплатной молочной продукцией. Ее получают около 2 тысяч детей ежемесячно (более 132 тысяч порций детских молочных продуктов). Пока эта мера поддержки действует только в столице республики.