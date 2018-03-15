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12:40 (мск), источник: Комсомольская правда

16 марта в трех районах Казани отключат электричество

В эту пятницу, 16 марта, жители ряда домов столицы Татарстана лишатся света.

Источник: Комсомольская правда

Так, из-за планового ремонта и техобслуживания на сетях с 9.00 до 17.00 электричество отключат в Авиастроительном районе по адресам: Астраханская, 60−66, Беломорская, 25−35, Верещагина, 2−14, 3−13, Годовикова, Донецкая, 3, 21а, Карагандинская, 10, 16, Академика Павлова, 6, 6а, 8, 10, Тамбовская, а также частные дома по улицам Циолковского, улица Чайковского, 19.

С 8.30 до 17.00 обесточат Приволжский район. Это поселки Отары и Восточный по улицам: Акчулпан, Вязовая, Зои Даутовой, Калинина, Матюшинская, Милосердия, Механиков, Наставников, Нурлы, Озерная, Правды, Приволжская, Строителей, Таулы, Тихвинская, Центральная.

С 9.00 до 18.00 света не будет в Советском районе, а именно в домах поселков Кульсеитово и Константиновка: улица Бирюсовая, 1а; 1б; 1в; улица Привольная, 1 г, 2−6; улица Советская, 65−81.

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