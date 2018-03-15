16 марта в трех районах Казани отключат электричество
В эту пятницу, 16 марта, жители ряда домов столицы Татарстана лишатся света.
В эту пятницу, 16 марта, жители ряда домов столицы Татарстана лишатся света.
Так,
С 8.30 до 17.00 обесточат Приволжский район. Это поселки Отары и Восточный по улицам: Акчулпан, Вязовая, Зои Даутовой, Калинина, Матюшинская, Милосердия, Механиков, Наставников, Нурлы, Озерная, Правды, Приволжская, Строителей, Таулы, Тихвинская, Центральная.
С 9.00 до 18.00 света не будет в Советском районе, а именно в домах поселков Кульсеитово и Константиновка: улица Бирюсовая, 1а; 1б; 1в; улица Привольная, 1 г, 2−6; улица Советская, 65−81.
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