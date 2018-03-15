Свинцов: Мы сдадим на металлолом замки с Медового моста, которые не заберут владельцы

— Общий их вес почти две тонны. Всего мы насчитали около двух тысяч замков. Это не критическая нагрузка на мост, но нежелательная. Демонтировать их необходимо, ограждение надо ремонтировать. Мы пока складируем их на площадке. Те замки, которые не заберут, сдадим на металлолом, — отметил Свинцов.
Он также рассказал о другой свадебной традиции, которая существовала в Кёнигсберге. По словам Свинцова, супруг должен был пронести свою избранницу три раза через Медовый мост, не опуская на землю. После каждого прохода следовало прокрутиться вокруг своей оси. Это «гарантировало» долгую и счастливую семейную жизнь.
Медовый — один из трёх сохранившихся мостов Кёнигсберга. Последний раз его ремонтировали в 70-х годах XX века. Однако несущие конструкции не реставрировали, и впоследствии мост перестали использовать как разводной. Замки с ограждения моста начали снимать в среду, 14 марта.
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