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13:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В апреле в Самаре потеплеет, но ожидаются осадки

Такие прогнозы делают в Приволжском УГМС.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 47% 756 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

Руководитель Гидрометцентра ФГБУ «Приволжское УГМС» Людмила Анурова в пресс-центре «КП-Самара» рассказала, какую погоду ждать жителям Самарской области в апреле. Будет теплее, но вот с осадками могут быть небольшие проблемы.

— Ожидается, что температура в апреле будет в пределах нормы. Правда, осадки будут больше нормы. В частности, прогнозируются волновые циклоны, местами мокрый снег. Это все предварительно. Температура в среднем в апреле должна будет составлять плюс 7 градусов, — отметила Анурова.

Что касается ближайших суток, то сегодня ночью столбик термометра будет держать на уровне 7−13 градусов ниже нуля. Завтра утром — от минус четырех до плюс 1-го Ночью сегодня минус 7 13, утром минус 4 плюс 1.

— Если вкратце, то картина получается такая, что днем сейчас погода в ближайшие дни будет похожа на весну, а ночью напоминать зиму, — сообщила Людмила Анурова.

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