В апреле в Самаре потеплеет, но ожидаются осадки

Источник: РИА "Новости"

Руководитель Гидрометцентра ФГБУ «Приволжское УГМС» Людмила Анурова в пресс-центре «КП-Самара» рассказала, какую погоду ждать жителям Самарской области в апреле. Будет теплее, но вот с осадками могут быть небольшие проблемы.

— Ожидается, что температура в апреле будет в пределах нормы. Правда, осадки будут больше нормы. В частности, прогнозируются волновые циклоны, местами мокрый снег. Это все предварительно. Температура в среднем в апреле должна будет составлять плюс 7 градусов, — отметила Анурова.

Что касается ближайших суток, то сегодня ночью столбик термометра будет держать на уровне 7−13 градусов ниже нуля. Завтра утром — от минус четырех до плюс 1-го Ночью сегодня минус 7 13, утром минус 4 плюс 1.