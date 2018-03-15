В апреле в Самаре потеплеет, но ожидаются осадки
Такие прогнозы делают в Приволжском УГМС.
Такие прогнозы делают в Приволжском УГМС.
Руководитель Гидрометцентра ФГБУ «Приволжское УГМС» Людмила Анурова в
— Ожидается, что температура в апреле будет в пределах нормы. Правда, осадки будут больше нормы. В частности, прогнозируются волновые циклоны, местами мокрый снег. Это все предварительно. Температура в среднем в апреле должна будет составлять плюс 7 градусов, — отметила Анурова.
Что касается ближайших суток, то сегодня ночью столбик термометра будет держать на уровне 7−13 градусов ниже нуля. Завтра утром — от минус четырех до плюс 1-го Ночью сегодня минус 7 13, утром минус 4 плюс 1.
— Если вкратце, то картина получается такая, что днем сейчас погода в ближайшие дни будет похожа на весну, а ночью напоминать зиму, — сообщила Людмила Анурова.
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